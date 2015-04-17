Горячие новости: как Паша ушел из дома, укусы клещей и падение школьницы из окна

Самой популярной новостью недели и более10 тысяч просмотров у информации о потерявшемся мальчике. В полиции сообщали, что в последний раз Пашу видели 11 апреля в районе Дома Обороны с женщиной по имени Светлана. Ее тоже пока не могут найти. Возбуждено уголовное дело. 14 комментариев собрала новость — в них обсуждалось, что за женщина и куда могла увезти мальчика. В тот же день стало известно, что мальчик нашелся живым и невредимым, что не может не радовать, а позже следствие заявило, что мальчик ушел из дома по причине семейных конфликтов.