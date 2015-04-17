Горячие новости: как Паша ушел из дома, укусы клещей и падение школьницы из окна

Самой популярной новостью недели и более10 тысяч просмотров у информации о потерявшемся мальчике. В полиции сообщали, что в последний раз Пашу видели 11 апреля в районе Дома Обороны с женщиной по имени Светлана. Ее тоже пока не могут найти. Возбуждено уголовное дело. 14 комментариев собрала новость — в них обсуждалось, что за женщина и куда могла увезти мальчика. В тот же день стало известно, что мальчик нашелся живым и невредимым, что не может не радовать, а позже следствие заявило, что мальчик ушел из дома по причине семейных конфликтов.
На втором месте ТОПа — информация о том, что уже 17 тюменцев пострадали от укуса клеща. Тема набирает обороты: за окном тепло, клещи не спят. Первыми от зимней спячки проснулись владельцы собак — животные быстрее находят клещей в сухой траве. Люди же стараются защитить себя максимально, тем не менее, статистика говорит о том, что укусы уже есть. 4300 просмотров у новости, а комментариев нет.
А третья новость — жутковатая: 15-летняя девочка выпала из окна на Лесобазе. К счастью, несмотря на падение с высоты седьмого этажа, она осталась жива. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст.110 УК РФ (доведение до покушения на самоубийство). Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Что касается девочки, то она сейчас в больнице, ей сделали операцию. Более 3000 раз заглянули пользователи портала на эту страничку и оставили 6 комментариев, в которых горожане негативно относятся к поступку ребенка. В комментариях горожане обсуждают еще одно падение — трагическое.
Скоро начнется новая неделя. Она принесет нам новые известия, которые 24 часа в сутки можно читать и комментировать в режиме онлайн на портале NashGorod.ru. Оставлять комментарии на NGR могут зарегистрированные пользователи и владельцы аккаунтов социальных сетей. Личными историями и взглядами на жизнь можно делиться в разделе портала «Блоги». А раздел «Проблемы» открыт для тех, кто нуждается в помощи.