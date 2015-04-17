Досмотрели почти 5 млн штук цветов, чтобы выявить подкарантинные

На вывозимую подкарантинную продукцию выдано 989 карантинных сертификатов, 705 фитосанитарных сертификатов и 400 актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на ввозимую продукцию.
Сумма наложенных штрафов по постановлениям, вынесенным за минувший квартал, составляет более 75 тысяч рублей. Сумма взысканных — более 35 тысяч рублей.
В целях предупреждения распространения карантинных вредителей, болезней и семян сорных растений специалистами досмотрено:
— около 40 тысяч тонн продукции растительного происхождения;
— 4 млн 745 тысяч штук срезов цветов, горшечных растений и прочих подконтрольных грузов;
— более 2 млн пакетов семян;
— свыше 139 тысяч кубометров лесопродукции.
В воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, в связи с введением ограничений на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже у пассажиров, задержано и уничтожено по заявлению владельцев 1,4 тонны и 25 штук запрещенной подкарантинной продукции.