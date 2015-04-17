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Досмотрели почти 5 млн штук цветов, чтобы выявить подкарантинные

17 апреля 2015, 14:49
За три месяца текущего года областное Управление в сфере государственного карантинного фитосанитарного надзора проводило проверки, по результатам которых выявлено 9 видов карантинных объектов в 94 случаях обнаружения.
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Тюмень

На вывозимую подкарантинную продукцию выдано 989 карантинных сертификатов, 705 фитосанитарных сертификатов и 400 актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на ввозимую продукцию.

Сумма наложенных штрафов по постановлениям, вынесенным за минувший квартал, составляет более 75 тысяч рублей. Сумма взысканных — более 35 тысяч рублей.

В целях предупреждения распространения карантинных вредителей, болезней и семян сорных растений специалистами досмотрено:

— около 40 тысяч тонн продукции растительного происхождения;

— 4 млн 745 тысяч штук срезов цветов, горшечных растений и прочих подконтрольных грузов;

— более 2 млн пакетов семян;

— свыше 139 тысяч кубометров лесопродукции.

В воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, в связи с введением ограничений на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже у пассажиров, задержано и уничтожено по заявлению владельцев 1,4 тонны и 25 штук запрещенной подкарантинной продукции.

#Новости#Флористы#Цветы#Тюмень#Женя#Общество
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