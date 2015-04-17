Досмотрели почти 5 млн штук цветов, чтобы выявить подкарантинные

В воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, в связи с введением ограничений на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже у пассажиров, задержано и уничтожено по заявлению владельцев 1,4 тонны и 25 штук запрещенной подкарантинной продукции.