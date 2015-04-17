Что посмотреть в кино на этих выходных: обзор от «Киномакса»

Все, кто еще не успел оценить последний фильм Пола Уокера, могут успеть сделать это: в Киномаксе пока еще остались места на кресла D-box, «Форсаж 7» ждет всех любителей скорости, крутых тачек и красивых девушек.
Мелодрама «Дальняя дорога» — это история для тех, кому хочется романтики в эти выходные. Две судьбы, два поколения, вечная любовь.
Леденящий душу «Эффект Лазаря», в котором команда студентов находит способ воскрешения людей из мертвых… для них было бы гораздо лучше, если бы они не делали этого…
Для детей и их родителей Киномакс покажет Мульт в кино. Выпуск 3 — герои любимых российских мультфильмов на большом экране Киномакса. Стоимость билета всего 100 рублей, длительность сеанса 40 минут.
Ребята постарше, да и все любители мультфильмов, могут узнать про Его Бувейшество и невежливую корову из потрясающего мультфильма «Дом».
А для тех, кто хочет быть первым во всем, Киномакс подготовил супер-предложение: Уже открыты продажи на «Мстители: Эра альтрона» — кресла D-box ждут поклонников вселенной Марвелл в Киномаксе.
Кроме того, вы всегда можете купить билеты онлайн со скидкой 10% и распечатать свой билет через терминал киноцентра — больше никаких очередей!