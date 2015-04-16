Юные инспекторы побывали в гостях у ветерана ГАИ

Школьники прочитали вслух название каждой медали ветерана Великой войны: и «За отвагу», и «За боевые заслуги». Елена Дмитриевна пригласила своих новых друзей обязательно приходить к ней в гости. Она еще не знает, что они обязательно к ней придут буквально через несколько дней для одного очень важного дела. Но пока это секрет для всех, кроме сотрудников Управления Госавтоинспекции Тюменской области.