Юные инспекторы побывали в гостях у ветерана ГАИ

Встреча прошла очень тепло и душевно. Елена Дмитриевна была очень рада юным гостям. Расспрашивала их обо всех юидовских делах, ведь сама она по состоянию здоровья уже давно не выходит на улицу. Дети специально для ветерана сделали фотоотчет о совместной работе с сотрудниками ГИБДД и нарисовали плакат, как они несут службу на дороге с настоящим инспектором.
Ребята с неподдельным интересом спрашивали фронтовую медсестру о войне: было ли страшно, как она смогла сдать для бойцов целых пять литров крови. Школьники много расспрашивали Елену Дмитриевну о детстве, ведь большинству нынешних детей очень трудно представить, как в семье воспитываются сразу девять братьев и сестер, как в семье у Ковязиных.
Школьники прочитали вслух название каждой медали ветерана Великой войны: и «За отвагу», и «За боевые заслуги». Елена Дмитриевна пригласила своих новых друзей обязательно приходить к ней в гости. Она еще не знает, что они обязательно к ней придут буквально через несколько дней для одного очень важного дела. Но пока это секрет для всех, кроме сотрудников Управления Госавтоинспекции Тюменской области.
Автор: Анжела Борисова, Управление ГИБДД по Тюменской области