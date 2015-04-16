Вора-рецидивиста приговорили к шести годам колонии

Ранее Кравцов был судим за разбой, мошенничество и кражу. В феврале 2014 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание по ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). На путь исправления Кравцов не встал и вновь покусился на чужое имущество.
«18 июля 2014 года в Центральном районном суде г. Тюмени злоумышленнику должны были огласить приговор, но он покинул зал судебного заседания. Суд в отсутствие подсудимого приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Беглец был задержан 12 августа 2014 года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Там отметили, что в ходе расследования вскрылись 27 краж, совершенные Кравцовым как до побега из суда, так и после него. По версии следствия, он обворовывал в основном своих знакомых, похищая сотовые телефоны. При этом некоторых знакомых Кравцов обворовывал по несколько раз. В числе пострадавших также двоюродный дядя (забрал у него ноутбук) и родной отец (украл у него сварочный аппарат). Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 160 тысяч рублей.
Как следует из материалов уголовного дела, Кравцов употреблял наркотики, деньги на которые добывал воровством.
Суд, рассмотрев дело, приговорил Кравцова к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.