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Тюменцев приглашают на бесплатный концерт народной музыки

16 апреля 2015, 10:21
Концерт народной музыки «На полустаночке», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится 17 апреля в 18:00 в концертном зале ТГАКИиСТ (ул. Республики, 2).
Сюжет
Тюмень

Выступят артисты фольклорного ансамбля «Росстань», которым руководят доктор культурологии, доцент Лилия Демина, а также старший преподаватель ТГАКИиСТ, лауреат международных и всероссийских фестивалей и конкурсов Руслана Лосева.

Концертмейстер — лауреат различный конкурсов Сергей Окороков (баян). В мероприятии также задействован студенческий фольклорно-этнографический ансамбль «ЯромилЪ». Ведущая — Ольга Глазунова.

В концерте будут представлены песенные, танцевальные, инструментальные жанры фольклора Урало-Сибирского региона.

Вход свободный.

#Новости#Музыка#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
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