Тюменцев приглашают на бесплатный концерт народной музыки

Выступят артисты фольклорного ансамбля «Росстань», которым руководят доктор культурологии, доцент Лилия Демина, а также старший преподаватель ТГАКИиСТ, лауреат международных и всероссийских фестивалей и конкурсов Руслана Лосева.
Концертмейстер — лауреат различный конкурсов Сергей Окороков (баян). В мероприятии также задействован студенческий фольклорно-этнографический ансамбль «ЯромилЪ». Ведущая — Ольга Глазунова.
В концерте будут представлены песенные, танцевальные, инструментальные жанры фольклора Урало-Сибирского региона.
Вход свободный.