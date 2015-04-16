Руководитель управы ЦАО стал управляющим Нижнетавдинского района

Напомним, что в марте текущего года в связи с досрочным прекращением полномочий действующего главы администрации эта должность стала вакантной. На конкурс было выдвинуто четыре кандидатуры.
Рассмотрев документы всех представленных кандидатов, члены конкурсной комиссии рекомендовали на должность руководителя местной администрации Валерия Борисова. Они отметили, что это грамотный, работоспособный и опытный руководитель, проявляющий инициативность и умеющий работать с людьми.
Борисов Валерий Иванович, 1955 г.р., имеет высшее образование. С 2007 года работал в должности руководителя управы Центрального АО г. Тюмени. За время работы зарекомендовал себя как инициативный и принципиальный работник, ответственно и профессионально относящийся к своим обязанностям. Стаж его муниципальной службы составляет более тридцати двух лет. Валерий Борисов имеет достаточный опыт для решения вопросов комплексного управления территорией.
Оценив личные и профессиональные качества всех кандидатов на должность главы администрации района, депутатский корпус единогласно проголосовал за В. Борисова. С новым главой администрации Нижнетавдинского муниципального района подписан контракт.