Руководитель управы ЦАО стал управляющим Нижнетавдинского района

Борисов Валерий Иванович, 1955 г.р., имеет высшее образование. С 2007 года работал в должности руководителя управы Центрального АО г. Тюмени. За время работы зарекомендовал себя как инициативный и принципиальный работник, ответственно и профессионально относящийся к своим обязанностям. Стаж его муниципальной службы составляет более тридцати двух лет. Валерий Борисов имеет достаточный опыт для решения вопросов комплексного управления территорией.