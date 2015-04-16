nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Руководитель управы ЦАО стал управляющим Нижнетавдинского района

16 апреля 2015, 09:41
Пресс-служба губернатора Тюменской области 15 апреля сообщает, что Валерий Борисов, ранее занимавший пост руководителя управы Центрального округа города Тюмени, назначен главой администрации Нижнетавдинского муниципального района. Такое решение единогласно приняли депутаты.

Напомним, что в марте текущего года в связи с досрочным прекращением полномочий действующего главы администрации эта должность стала вакантной. На конкурс было выдвинуто четыре кандидатуры.

Рассмотрев документы всех представленных кандидатов, члены конкурсной комиссии рекомендовали на должность руководителя местной администрации Валерия Борисова. Они отметили, что это грамотный, работоспособный и опытный руководитель, проявляющий инициативность и умеющий работать с людьми.

Борисов Валерий Иванович, 1955 г.р., имеет высшее образование. С 2007 года работал в должности руководителя управы Центрального АО г. Тюмени. За время работы зарекомендовал себя как инициативный и принципиальный работник, ответственно и профессионально относящийся к своим обязанностям. Стаж его муниципальной службы составляет более тридцати двух лет. Валерий Борисов имеет достаточный опыт для решения вопросов комплексного управления территорией.

Оценив личные и профессиональные качества всех кандидатов на должность главы администрации района, депутатский корпус единогласно проголосовал за В. Борисова. С новым главой администрации Нижнетавдинского муниципального района подписан контракт.

#Новости#Глава района#Нижнетавдинский район#Валерий Борисов#Женя#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25