Прыжки с веревкой — самый безопасный экстрим?

Корреспондент NashGorod.ru поговорил с участником прыжков Бенджамином МакГивеном: «Преодолевая все свои страхи, лечу, как птичка. В этот момент уже ни о чем не думаешь, все отключается, ты просто кайфуешь. А потом визжишь от радости». Бенджамин впервые узнал о роупджампинге три года назад, но прыгнуть первый раз удалось пару недель назад. Он не может устоять перед острыми ощущениями и всегда ищет что-то интересное и захватывающее.