Прыжки с веревкой — самый безопасный экстрим?

Они прыгают с мостов и громоотводов Тюмени и дают возможность другим тюменцам и гостям города пощекотать нервы с 2008 года. Андрей Горгавенко, Ольга Болдырева и Артем Загорнов — организаторы прыжков с альпинистской веревкой.
Вы первые организаторы подобного развлечения в городе? Что подтолкнуло заниматься этим?
Ольга: — До нас в Тюмени также были люди, которые организовывали прыжки и прыгали сами. С некоторыми из них мы делали совместные проекты. На данный момент, насколько известно нам, больше никто этим не занимается.
Мы давно увлекаемся туризмом разного рода, спелеологией, тема прыжков стала нам интересна, решили попробовать сами. Какое-то время прыгали в Тюмени, затем переехали по учебе на несколько лет в Санкт-Петербург. Там общались со многими из роупджампинг-сообщества, и даже создали свою команду. После окончания учебы переехали обратно в Тюмень и продолжили прыгать тут. В этом году мы планируем поехать прыгать в Крым и на некоторые скалы на Урале.
Безопасно ли это? И не было ли каких-нибудь неприятных инцидентов, связанных с прыжками?
Ольга: — При соответствующем подходе к организации прыжков и соблюдении техники безопасности, роупджампинг, пожалуй, самый безопасный вид экстремальной активности.
У нас на прыжках никогда не было несчастных случаев или травм, максимум, можно получить синяк или ссадину, если неправильно прыгнуть.
Корреспондент NashGorod.ru поговорил с участником прыжков Бенджамином МакГивеном: «Преодолевая все свои страхи, лечу, как птичка. В этот момент уже ни о чем не думаешь, все отключается, ты просто кайфуешь. А потом визжишь от радости». Бенджамин впервые узнал о роупджампинге три года назад, но прыгнуть первый раз удалось пару недель назад. Он не может устоять перед острыми ощущениями и всегда ищет что-то интересное и захватывающее.
«Чем дольше стоишь наверху, тем страшнее становится, еще и организаторы подкалывают: „Зачем ты это делаешь, слезай“, прыгал только раз, но в будущем прыгну еще», — рассказывает молодой человек.
В основном, люди отзываются положительно о данном виде спорта и хотят повторить прыжок еще не один раз.