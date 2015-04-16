Дмитрий Юсупов: Мы решили организовывать путешествия в будущее

Внедрить 3D-технологии в процесс проектирования многоквартирных домов и других зданий предлагает тюменец Дмитрий Юсупов. В 2014 году его компания «Синапс», вооруженная шлемами виртуальной реальности, заявила о себе в строительной сфере.
Молодая компания была отмечена званием: «Лучшая предпринимательская инициатива — 2014», и грантом всероссийского конкурса «Умник».
Директор компании «Синапс» Дмитрий Юсупов побывал в редакции NashGorod.ru и продемонстрировал чудеса виртуальности.
Как появилась идея делать виртуальные 3D-копии жилых многоквартирных домов?
— Идея появилась год назад, когда в руки попал шлем виртуальной реальности. С друзьями переиграли во все игры, что были доступны на тот момент, после чего стали думать над тем, где еще можно применить эту технологию. Понятно, что развлечения — это только верхушка айсберга, под которой скрывается основной потенциал виртуальных технологий.
Начали думать, креативить, где-то месяца два проводили мозговые штурмы, придумывали варианты применения технологии. В итоге вспомнили что Тюмень — номер один по строительству в России. И подумалось, почему бы не делать виртуализацию для строителей: показывать еще не построенные объекты и презентовать их клиенту в намного лучшем виде, чем плоские 2D-планировки.
Мы решили в каком-то роде организовывать путешествия в будущее, чтобы человек в полной мере ощутил эффект присутствия на виртуальном строительном объекте.
Чуть позже мы собрали полный пакет 3D-решений, включая панорамные съемки и онлайн 3D-редактор, став партнерами компании «Планоплан» из Санкт-Петербурга.
Каждый архитектор знает историю о двух испанских архитекторах, которые забыли спроектировать лифт в небоскребе, из-за чего в реальном здании лифта не оказалось на двадцати этажах. Виртуальное воплощение здания, защитит от такой забывчивости? У вас есть возможность виртуальной поездки на лифте?
— Можно реализовать любую фантазию: и лифты, и открывающиеся-закрывающиеся двери и окна, и огонь в камине, и работающий телевизор и т. д.
Как минимум, виртуальный осмотр поможет архитектору увидеть какие-то мелкие недостатки. Кроме этого, застройщик и даже потенциальные покупатели смогут осмотреть здание изнутри и снаружи.
Раньше, до виртуальной эпохи, покупатель не мог влиять на процесс проектирования дома и был вынужден покупать готовое, а сейчас он может «примерить» дом на себя, «пожить» непосредственно в будущем объекте и высказать свои замечания, которые будут учтены в итоговом проекте.
Мы считаем, что виртуальный осмотр особенно актуален для нашего региона, так как значительную часть квартир в Тюмени покупают северяне для последующей сдачи в аренду. И в принципе, возможен вариант покупки квартиры удаленно, без ее реального осмотра при посредничестве банка, которому доверяет покупатель.
На сколько станет дороже квадратный метр площади многоквартирного дома на 300 квартир, если для него создать виртуальную презентацию? Сколько всего будет стоить виртуальное воплощение такого дома?
— Хороший вопрос! Стоимость создания виртуального строительного объекта такого масштаба у нас начинается от 350 — 400 тысяч рублей. Если посчитать на 300 квартир, то это будет в пределах 1500 рублей на квартиру. А это не более 2,5% от средней стоимости одного квадратного метра. То есть удорожание квадратного метра абсолютно незначительное.
Сейчас миграционное законодательство ужесточается, так как в обществе есть негативный настрой по отношению к гастарбайтерам. Возможно ли привлекать гастарбайтеров для создания виртуального воплощения домов, и, более того, для строительства реальных домов через интернет? Тогда все были бы довольны.
— Пока что мы работаем с тюменскими специалистами, иногда привлекаем коллег из Москвы и Питера. Также для разработки индивидуальных дизайнов интерьеров квартир мы привлекаем фрилансеров из разных стран. Это дает возможности для снижения стоимости наших 3D-услуг.
Что касается удаленного строительства реальных объектов, я думаю, к этому все идет. В недалеком будущем минимизируется участие людей на трудоемких, опасных работах, вместо этого будет больше техники, в том числе управляемой через интернет операторами с джойстиками и в очках виртуальной реальности. На МКС был успешно проведен эксперимент с таким роботом. Уже сейчас есть роботы-саперы, роботы-пожарные. То есть, мы к этому идем.
В настоящий момент нужны антикризисные решения. Виртуальность может как-то способствовать повышению эффективности строительной отрасли и снижению издержек?
— В первую очередь сейчас работает эффект новизны, увеличивается конверсия с посещения сайта компании, где представлена возможность просматривать квартиры в 3D-формате. Это позволяет сконцентрироватся на сайте, как на основном канале продаж. И как следствие появляется возможность сократить расходы на рекламу в целом.
У менеджера по продажам квартир сокращаются затраты времени, так как ответы на многие вопросы можно получить при просмотре виртуального воплощения квартиры.
Покупатель также может сократить расходы на услугах по дизайну интерьера, самостоятельно подбирая элементы в 3D-редакторе на сайте, как в игре «Симс».
Может ли виртуальная версия дома быть полезной и после строительства дома, и в процессе его эксплуатации?
— После 3D-воплощения интерьера, покупатель может сохранить его на сайте, где этот файл будет храниться бессрочно. Это позволит в случае необходимости внести изменения в дизайн. Например, после рождения первого ребенка, можно будет перепроектировать дизайн одной из комнат как детской.
Что касается 3D-модели многоквартироного дома и прилегающей территории, здесь пригодятся возможности дополненной реальности. Можно будет увидеть провода и коммуникации внутри стен и под землей. Это предотвратит такие случаи, как попадание сверлом в провод или повреждения коммуникаций экскаватором.
В случае появления предложений о возведении объектов на прилегающей территории жильцы смогут увидеть 3D- проект и принять решение, строить его или нет.
Вовремя не исправленная ошибка в 1 рубль на этапе проектирования, обходится в тысячи рублей на этапе строительства.
Возможен ли переход от чертежного проектирования домов к проектированию непосредственно в игровом 3D-движке? Снизит ли это стоимость проектирования?
— Да, такие разработки ведутся, пока что можно спроектировать основные элементы коттеджа без детальной проработки узлов. В недалеком будущем архитекторы смогут полностью перейти на 3D-проектирование, в таких программах чертежи и вся другая документация будет генерироваться автоматически из 3D-формата.
Это будет подобно настоящему строительству здания, но в параллельном пространстве. Останется лишь наполнить материальным содержимым такое виртуальное здание. Не является технической проблемой отобразить каждую гайку. Все это можно будет увидеть через очки дополненной реальности.
Виртуальное здание можно будет протестировать на прочность, смоделировав виртуальные ураганы и землетрясения.
В результате скорость проектирования значительно возрастет, а значит, снизятся и расходы в денежном выражении.
Почему, по твоему мнению, был заморожен проект Google glass? Может, стоило продвигаться также как с шлемами виртуальной реальности — через аттракционы в торговых центрах?
— Проект Google glass интересный, но, к сожалению, концептуально ещё не доработанный, что компания Google и констатирует. Полагаю, что этот гаджет займёт достойное место в спектре устройств носимой электроники и будет облегчать повседневные дела интерактивным и удобным подходом.
Аттракционы, компьютерные игры и развлечения — это целая многомиллиардная индустрия, и её развитие и продвижение идут взрывными темпами. Уверен, что и VR и AR технологии займут свои места в этой индустрии и будут прекрасно дополнять друг друга.
Беседовал Руслан Ахметшин