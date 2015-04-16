Дмитрий Юсупов: Мы решили организовывать путешествия в будущее

Что касается удаленного строительства реальных объектов, я думаю, к этому все идет. В недалеком будущем минимизируется участие людей на трудоемких, опасных работах, вместо этого будет больше техники, в том числе управляемой через интернет операторами с джойстиками и в очках виртуальной реальности. На МКС был успешно проведен эксперимент с таким роботом. Уже сейчас есть роботы-саперы, роботы-пожарные. То есть, мы к этому идем.