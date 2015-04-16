16 апреля стартует традиционная «Прямая линия с Владимиром Путиным»

Напомним, что позвонить на «горячую линию с Путиным» можно бесплатно как со стационарных, так и с мобильных телефонов по номеру 8-800-200-40-40. Жителям Крыма и Севастополя вместо первой восьмёрки необходимо набирать ноль. Также есть возможность отослать sms на короткий номер 0-40-40, а также задать вопрос через сайт moskva-putinu.ru. В этом году запущено мобильное приложение по теме, оно находится на том же сайте, сообщает «Первый канал»