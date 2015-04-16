nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

16 апреля стартует традиционная «Прямая линия с Владимиром Путиным»

16 апреля 2015, 10:51
Сегодня, 16 апреля 2015 года, желающие смогут задать вопросы Президенту. В эфирной студии, которая размещена в Гостином дворе, заканчиваются последние приготовления к трансляции. Она начнётся в полдень по Москве. Приём вопросов начался неделю назад и их уже около 2 миллионов. В минуту поступает до 3 тысяч обращений.

Что касается тематики, то, по традиции, лидирующие позиции занимает социальное обеспечение и проблемы ЖКХ. Много вопросов в этом году связано также с экономикой и ситуацией на Украине. Приём вопросов будет продолжаться до конца прямой линии. Информация о вопросах размещена на портале NashGorod.ru несколько дней назад, пользователи портала относятся к мероприятию довольно скептически, никаких конкретных вопросов в обсуждении не возникает.

Напомним, что позвонить на «горячую линию с Путиным» можно бесплатно как со стационарных, так и с мобильных телефонов по номеру 8-800-200-40-40. Жителям Крыма и Севастополя вместо первой восьмёрки необходимо набирать ноль. Также есть возможность отослать sms на короткий номер 0-40-40, а также задать вопрос через сайт moskva-putinu.ru. В этом году запущено мобильное приложение по теме, оно находится на том же сайте, сообщает «Первый канал»

#Новости#Вопросы президенту#ЖКХ#Прямая линия#Владимир Путин#Путин#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25