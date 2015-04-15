За убийство двух человек приговорили к 18,5 годам «строгача»

В Тюменской области вынесен приговор двум жителям Уватского района. 26-летний Яков Сиппель признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц) и ч.1 ст. 119 (угроза убийством), а его 24-летний сообщник Александр Поспелов — в укрывательстве особо тяжкого преступления.
В ночь с 30 на 31 мая 2014 года Сиппель, Поспелов и двое их знакомых гуляли в кафе «Елена» в селе Уват. Между молодыми людьми и двумя местными парнями из другой компании произошел конфликт. Сиппель решил наказать обидчиков. Друзья сходили за автомобилем Поспелова Daewoo Nexia и вернулись в кафе. Они позвали обидчиков отъехать в безлюдное место и выяснить отношения. Перед разборками Сиппель взял с собой охотничье ружье.
«Выехав на берег реки Иртыш, Сиппель прицельными выстрелами в голову убил своих 26 и 28- летних обидчиков. Своим двум знакомым Сиппель пригрозил расправой, если они кому-нибудь расскажут о совершенном преступлении», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Чтобы избавиться от трупов, Сиппель и Поспелов на моторной лодке вывезли их на середину реки, привязали к ним груз и сбросили в воду. Через некоторое время на место преступления прибыли сотрудники полиции. Скрываясь от полицейских на моторной лодке, Сиппель утопил орудие преступления в реке.
Суд, рассмотрев дело, приговорил Сиппеля к 18 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и взыскал в пользу родственников погибших 2,3 млн рублей компенсации морального вреда. После отбытия наказания он в течение года будет ограничен в свободе передвижения.
Поспелов осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.