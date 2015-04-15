В Тюмени ищут «потеряшек-двойников»

Чтобы принять участие, нужно посмотреть альбомы группы «Потеряшек» ВКонтакте, найти кошку или собаку, которая похожа на вашего домашнего питомца, сфотографировать свое животное и выложить в группе фотоконкурса. В комментариях под конкурсной фотографией вставить фото «двойника» из альбома «потеряшек».
С 27 апреля начнется голосование за двойников. Голосовать нужно будет значком «+" или «+1» в комментариях под фото. Лайки не считаются, считаются только плюсы. Плюсы, поставленные до 27 апреля, при подсчете голосов не учитываются.
Если ваш домашний любимец похож на кого-то из кошек или собак, которые в настоящее время находятся на попечении БФПЖ «ГЛ «Потеряшки», у вас есть шанс на победу.
Подробно о конкурсе — https://vk.com/foto_konkursi