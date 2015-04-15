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В Тюмени ищут «потеряшек-двойников»

15 апреля 2015, 11:00
Известная тюменская организация «Потеряшки» объявляет конкурс «Вылитый Барсик!». У его участников есть шанс выиграть незабываемый фотоприз для себя и корм Purina для «потеряшки-двойника».

Чтобы принять участие, нужно посмотреть альбомы группы «Потеряшек» ВКонтакте, найти кошку или собаку, которая похожа на вашего домашнего питомца, сфотографировать свое животное и выложить в группе фотоконкурса. В комментариях под конкурсной фотографией вставить фото «двойника» из альбома «потеряшек».

С 27 апреля начнется голосование за двойников. Голосовать нужно будет значком «+" или «+1» в комментариях под фото. Лайки не считаются, считаются только плюсы. Плюсы, поставленные до 27 апреля, при подсчете голосов не учитываются.

Если ваш домашний любимец похож на кого-то из кошек или собак, которые в настоящее время находятся на попечении БФПЖ «ГЛ «Потеряшки», у вас есть шанс на победу.

Подробно о конкурсе — https://vk.com/foto_konkursi

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