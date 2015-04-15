«Тюмень» на своем поле примет островитян

Дальневосточная команда располагается в зоне вылета из турнира — на 16-й позиции, опережая только «Химик» из Дзержинска и петербургский «Динамо». У команды по итогам 27 встреч в активе 26 очков при 13-ти поражениях. На выезде сахалинцы провели 14 встреч.
Тем не менее, статус аутсайдера не должен расхолаживать тюменцев. Весеннюю часть сезона дальневосточники начали очень мощно: четыре ничьи, одна победа. При этом три последних встречи голкиперы «Сахалина» Евгений Фролов и Андрей Кондратюк держат свои ворота «на замке».
Во всех гостевых встречах «Сахалин» праздновал победу над соседями по «подвалу» турнирной таблицы. Однако южно-сахалинскому клубу удалось разойтись миром с грозным «Газовиком» из Оренбурга, томской «Томью», а также с соседями из Владивостока — «Лучом-Энергией».
Игрокам «Тюмени» в предстоящем матче нужно аккуратнее вести борьбу в своей штрафной. «Сахалин» пробил в сезоне уже шесть пенальти (больше — только «Газовик» и «Томь»), и все реализовал.