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Поклонников Marvel ждут в «Синема Парке» на киномарафон

15 апреля 2015, 17:21
«Синема Парк» для самых преданных фанатов всемирно известной киновселенной Marvel проведёт эксклюзивный киномарафон «Мстители». Это уникальное событие пройдёт одновременно в 18 городах России и объединит более 4000 зрителей.
Сюжет
Тюмень

22 апреля в рамках киномарафона на большие экраны «Синема Парка» вернутся любимые зрителями блокбастеры Marvel: «Мстители», «Железный человек 3», «Тор 2: Царство тьмы» и «Первый Мститель: Другая война».

Также всех гостей мероприятия ожидает настоящий сюрприз — специальный показ одной из самых ожидаемых картин этого года — фильма MARVEL «Мстители: Эра Альтрона» за день до выхода фильма в национальный прокат!

Киномарафон — это:

— единый билет на все фильмы;

— специальная фан-зона;

— любимые герои;

— розыгрыши;

— памятный подарок от Marvel каждому!

Успейте купить билет на сайте: www.cinemapark.ru. Количество мест ограничено.

Проведите день в крутой компании!

#Новости#Премьер-Лига#Кино#Тюмень#Синема Парк#Ирина#Культура
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