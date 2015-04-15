Поклонников Marvel ждут в «Синема Парке» на киномарафон

22 апреля в рамках киномарафона на большие экраны «Синема Парка» вернутся любимые зрителями блокбастеры Marvel: «Мстители», «Железный человек 3», «Тор 2: Царство тьмы» и «Первый Мститель: Другая война».
Также всех гостей мероприятия ожидает настоящий сюрприз — специальный показ одной из самых ожидаемых картин этого года — фильма MARVEL «Мстители: Эра Альтрона» за день до выхода фильма в национальный прокат!
Киномарафон — это:
— единый билет на все фильмы;
— специальная фан-зона;
— любимые герои;
— розыгрыши;
— памятный подарок от Marvel каждому!
Успейте купить билет на сайте: www.cinemapark.ru. Количество мест ограничено.
Проведите день в крутой компании!