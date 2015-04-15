Пенсионный фонд незаконно отказывал в получении материнского капитала

Органы прокуратуры Тюменской области провели проверки исполнения федерального законодательства при предоставлении и использовании средств материнского (семейного) капитала на получение кредитов, займов с целью улучшения жилищных условий, в ходе которой выявлены значительные нарушения в деятельности Отделения Пенсионного фонда РФ по Тюменской области и его территориальных управлений.
К примеру, прокуратура Тюмени выявила в городском управлении пенсионного фонда факты незаконных отказов в удовлетворении заявлений об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий и истребование от заявителей документов, непредусмотренных законом. Прокурором города внесено представление об устранении нарушений закона.
Как показала проведенная проверка, семья из г. Ялуторовска в 2011 году воспользовалась средствами материнского капитала для реконструкции жилого дома, в котором они проживали. В 2014 году семья распалась и отец детей, являющийся собственником дома, подарил его своей знакомой, нарушив при этом права своей бывшей супруги и детей. Ялуторовским межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление о признании сделки недействительной и об обязании недобросовестного отца оформить жилое помещение, реконструированное с использованием средств материнского капитала, в собственность 5 несовершеннолетних детей и бывшей супруги.
Аналогичные иски в защиту прав несовершеннолетних направлены прокурорами г. Тюмени, г. Тобольска, Аромашевского, Вагайского, Викуловского, Голышмановского, Исетского, Тобольского, Омутинского районов, Ишимским и Заводоуковским межрайонными прокурорами.
Прокурором Тюменского района установлено, что в 2013 году при попустительстве управления пенсионного фонда в Тюменском районе средствами материнского капитала воспользовалась мать троих детей, не исполнявшая родительские обязанности. К тому моменту дети уже были изъяты по причине нахождения в социально опасном положении, а мать собирались лишить родительских прав. Как показала проверка, строительство дома, на которое были перечислены средства материнского капитала, так и не было начато. Проводится проверка в порядке ст. 144–145 УПК РФ.
Всего в деятельности регионального отделения Пенсионного фонда и его территориальных управлений прокурорами выявлено 120 нарушений закона, для устранения которых внесено 5 представлений, в суды предъявлено порядка 40 исковых заявлений.
Одновременно по результатам проверки прокуратурой области внесено представление об устранении нарушений закона Управляющей Отделением Пенсионного фонда РФ по Тюменской области.
Кроме того, итоги проверки обсудили на межведомственном совещании в прокуратуре области. Констатирована необходимость внесения существенных корректив в деятельность регионального отделения Пенсионного фонда и его территориальных подразделений, выработки комплекса мер, направленных на обеспечение эффективной работы заинтересованных ведомств. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.
Фото: mosvedi.ru