Пенсионный фонд незаконно отказывал в получении материнского капитала

Как показала проведенная проверка, семья из г. Ялуторовска в 2011 году воспользовалась средствами материнского капитала для реконструкции жилого дома, в котором они проживали. В 2014 году семья распалась и отец детей, являющийся собственником дома, подарил его своей знакомой, нарушив при этом права своей бывшей супруги и детей. Ялуторовским межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление о признании сделки недействительной и об обязании недобросовестного отца оформить жилое помещение, реконструированное с использованием средств материнского капитала, в собственность 5 несовершеннолетних детей и бывшей супруги.