Ничего необычного. Просто вертолет на Объездной

В Управлении ГИБДД по Тюменской области между тем пояснили, что все требования к транспортировке крупногабаритных грузов прописаны в Приказе Министерства транспорта № 7 от 15.01.2014. В документе помимо прочих параметров обозначены ограничения по длине, ширине и высоте. Если груз превышает их превышает, в частности, 4 метра по ширине, перевозить его разрешается только в сопровождении автомобилей прикрытия с проблесковыми маячками и специальными знаками. Маршрут движения колонны при этом согласуется в ГИБДД заранее.