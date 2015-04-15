Ничего необычного. Просто вертолет на Объездной

По Объездной дороге Тюмени двигался вертолет Ми-8. Перемещения винтокрылой машины, правда, с демонтированными винтами запечатлел сегодня ночью очевидец, разместив фото в социальных сетях.
Фото вертолета запостил на своей странице «ВКонтакте» один из пользователей. «Лечу себе спокойно по объездной, тут вертолет левым рядом идет… Ну я ему поморгал и справа обошел…." — написал очевидец. Разумеется, в действительности вертолет сам никуда не ехал, а двигался на буксире.
Судя по трехцветной желто-черно-красной ливрее, воздушное судно принадлежит авиакомпании UTair. Несущий и хвостовой винты у машины были сняты. Пользователи соцсети уже предположили, что вертолет двигался на аэропорт Плеханово, где располагается подразделение «ЮТэйр-Инжиниринг», занимающееся ремонтом и обслуживанием вертолетов.
В Управлении ГИБДД по Тюменской области между тем пояснили, что все требования к транспортировке крупногабаритных грузов прописаны в Приказе Министерства транспорта № 7 от 15.01.2014. В документе помимо прочих параметров обозначены ограничения по длине, ширине и высоте. Если груз превышает их превышает, в частности, 4 метра по ширине, перевозить его разрешается только в сопровождении автомобилей прикрытия с проблесковыми маячками и специальными знаками. Маршрут движения колонны при этом согласуется в ГИБДД заранее.
Как было сказано выше, лопасти у Ми-8 были сняты, так что он вполне вписывался в ограничения. Тем более, перемещали его в ночное время.