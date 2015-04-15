На Красных Зорь столкнулись 3 машины

В полночь на пешеходном переходе на пересечении улиц Пермякова и Артамонова областного центра автомобиль Daewoo Nexia сбил 19-летнюю девушку, переходившую дорогу. У пострадавшей травма колена.
В 8 часов вечера на улице Федюнинского съехал в кювет автомобиль «Лада» 12-й модели. За рулем автомобиля находился 22 летний водитель, со стажем управления транспортом 1 год. Сам он и пострадал, получив травмы головы и грудной клетки.
В 1 час ночи на 148-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись грузовик Mitsubishi Canter и легковая Toyota. По предварительным данным, спровоцировал аварию водитель грузовика, выехавший на встречную полосу. 51-летний водитель Toyota получил в результате ДТП травмы головы и позвоночника.
4-летний ребенок пострадал в столкновении автомобилей Lifan и Mitsubishi произошедшем утром в Тобольске на улице Ремезова. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда. Мальчик находился в автомобиле Lifan в детском кресле и был пристегнут ремнем безопасности. В результате ДТП ребенок получил перелом ключицы.
На автодороге Ишим — Казанское на выезде из города столкнулись «Жигули» 7-й модели и Lada Priora. Пострадал 60-летний водитель «Жигулей». У мужчины перелом ребер.
Итого в 6-ти дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в минувшие сутки получили травмы 6 человек. Погибших нет, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.