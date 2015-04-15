На Красных Зорь столкнулись 3 машины

В 8 часов вечера на улице Федюнинского съехал в кювет автомобиль «Лада» 12-й модели. За рулем автомобиля находился 22 летний водитель, со стажем управления транспортом 1 год. Сам он и пострадал, получив травмы головы и грудной клетки.