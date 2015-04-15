Молодым специалистам, едущим на село, увеличили подъемные

А депутат Владимир Ковин в свою очередь попросил коллег быть осторожнее в высказываниях: «Считаю неэтичным многим из нас, в том числе мне, говорить, что молодежь не едет в село. Тема на самом деле немножко тревожная, но давайте поменьше упрекать нашу молодежь за то, что она выбирает работу в городском супермаркете, а не на деревенской ферме. Давайте на себя посмотрим, на наших детей, внуков. Где они живут, в городе или в селе? И, положа руку на сердце, пожелали бы мы своим близким жить сегодня в деревне? На самом деле вопрос комплексный, и мы все об этом знаем. И сегодня для его решения делается немало. Наш регион занимает достойное место в плане предоставления жилья и другой помощи молодым специалистам сельского хозяйства, информация об этом не раз звучала».