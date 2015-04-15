Молодым специалистам, едущим на село, увеличили подъемные

Участники заседания обсуждали выполнение рекомендаций дня депутата по проблемам и перспективам развития животноводства. Глава департамента предпринял попытку разубедить сомневающихся депутатов в том, что кадровый вопрос на селе не решается. В частности, этот вопрос поднимал депутат Николай Бабин, заявивший, что и специалистов, в частности ветеринаров, выпускается мало, и поддержка, такая «как раньше», а именно выплата подъемных, предоставление жилья, им не оказывается.
Чейметов отметил, что в последние годы количество выпускников, которые возвращаются в деревню, увеличилось. В регионе продолжает работать программа, по которой молодым специалистам — ветеринарам, агрономам и т. д. — компенсируют 70% стоимости жилья. «В общей сложности почти две тысячи участников по этой программе с 2006 года улучшили жилищные условия, — я не соглашусь, что нет соответствующих мер», — заметил Чейметов.
Он добавил, что есть прекрасные примеры предприятий, где средний возраст сотрудников составляет до сорока лет — это «ЗапСибХлеб-Исеть», «КРиММ», ПК «Молоко» и ряд других, сообщает ИА «Покупаем Тюменское 2.0».
А депутат Владимир Ковин в свою очередь попросил коллег быть осторожнее в высказываниях: «Считаю неэтичным многим из нас, в том числе мне, говорить, что молодежь не едет в село. Тема на самом деле немножко тревожная, но давайте поменьше упрекать нашу молодежь за то, что она выбирает работу в городском супермаркете, а не на деревенской ферме. Давайте на себя посмотрим, на наших детей, внуков. Где они живут, в городе или в селе? И, положа руку на сердце, пожелали бы мы своим близким жить сегодня в деревне? На самом деле вопрос комплексный, и мы все об этом знаем. И сегодня для его решения делается немало. Наш регион занимает достойное место в плане предоставления жилья и другой помощи молодым специалистам сельского хозяйства, информация об этом не раз звучала».