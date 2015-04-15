Лучший школьный повар в Тюмени работает в школе № 29

Повар школы № 44 считает, что школьникам по вкусу больше всего приходятся блюда из курицы, поэтому на конкурс она представила пирог курник. А вот Наталья Ни, повар школы № 15, считает, что не всеми любимая говядина, может полюбиться детям, если ее подать под сырной корочкой в ансамбле овощей. Блюдо Натальи Федоровны было отмечено в специальной номинации «За творческий подход».