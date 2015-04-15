Лучший школьный повар в Тюмени работает в школе № 29

Городской департамент образования напоминает, что конкурс «Лучший школьный повар» проводится уже в третий раз в рамках проекта «Здоровая школа». Горожане могли голосовать на сайте департамента. В этом году впервые конкурсанты, набравшие наибольшее количество голосов в интернет-голосовании, приняли участие в кулинарном поединке.
В течение часа мастерам поварского искусства предстояло приготовить блюдо для школьного питания, а это значит, что еда должна быть не только вкусной, но и полезной. Оценивали вкусовые качества конкурсных блюд настоящие эксперты кулинарного искусства — шеф-повар известных ресторанов города, технологи школьных комбинатов и преподаватели Колледжа отраслевых технологий и сервиса ТюмГНГУ.
Повар школы № 44 считает, что школьникам по вкусу больше всего приходятся блюда из курицы, поэтому на конкурс она представила пирог курник. А вот Наталья Ни, повар школы № 15, считает, что не всеми любимая говядина, может полюбиться детям, если ее подать под сырной корочкой в ансамбле овощей. Блюдо Натальи Федоровны было отмечено в специальной номинации «За творческий подход».
Лучшим школьным поваром 2015 года стала Нина Мальцева, повар школы № 29. Блюдо Нины Николаевны, приготовленное из куриного филе, запеченного с ароматными травами, гарнированное дольками картофеля и апельсиновым соусом, признано лучшим по вкусовым качествам и оригинальности оформления.
Награждение победителя конкурса состоится в июне на подведение итогов проекта «Здоровая школа».
Проект «Здоровая школа» призван объединить родителей, учителей, детей, медицинских работников в вопросах сохранения и укрепления здоровья школьников.
Организаторы его: департамент образования, департамент здравоохранения, департамент потребительского рынка, департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.