Чем занять ребенка летом, расскажут на выставке

Если школьнику любого возраста приходится часть летних каникул проводить в городе, то родители обязательно должны позаботиться о том, чтобы во время их отсутствия он не проводил все время у компьютера или телевизора. Отличным вариантом решения такой задачи является школьный лагерь. Здесь у детей будет полноценный и разнообразный отдых, экологичное общение, и обязательное пребывание на свежем воздухе.
Еще один вид городского времяпровождения летом — специальные и тематические летние проекты для школьников, которые сегодня востребованы родителями, поэтому найти их можно почти в любом городе. Другой вопрос, как сделать быстрый и качественный выбор, учитывая мнение своего любимого ребенка? Специально для самых заботливых и занятых родителей, команда Академии Лидерства и Бизнеса совместно с партнерами впервые в Тюмени проводит уникальное воскресное мероприятие, на которое приглашает всех родителей и детей.
Выставка — это простые ответы на актуальные летние вопросы для деловых и занятых родителей города Тюмени.
• Где и как ребенку провести полезные летние каникулы?
• Что интересного и полезного для ребенка есть в городе летом?
• Полезные услуги для Вашего ребенка и всей семьи (организация любого семейного праздника, здоровье, уход за собой, внешний вид, hand-made сладости, фото и многое другое);
• Детские программы отдыха в России (с изучением иностранного языка);
• Расписание игровых, кулинарных, познавательных, развлекательных проектов для детей на всё лето.
В программе:
• Выставочный Арбат для детей и родителей с интерактивными, развлекательными площадками от лучших компаний Тюмени;
• Мастер-класс для родителей;
• Много полезной и новой информации для заботливых родителей, сразу и в одном месте;
• Возможность получить в подарок: летний отдых в Тюмени для своего ребенка на 5 дней или достойные призы от партнеров выставки.
Узнайте больше по телефону: 53-18-17.