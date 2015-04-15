Чем занять ребенка летом, расскажут на выставке

Если школьнику любого возраста приходится часть летних каникул проводить в городе, то родители обязательно должны позаботиться о том, чтобы во время их отсутствия он не проводил все время у компьютера или телевизора. Отличным вариантом решения такой задачи является школьный лагерь. Здесь у детей будет полноценный и разнообразный отдых, экологичное общение, и обязательное пребывание на свежем воздухе.