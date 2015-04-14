В Россию не пустили 400 кг продукции животного происхождения — ее уничтожили

По информации управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, за квартал через границу в область попали около 80 тысяч тонн продукции и сырья животного происхождения и 1212 голов животных и птиц. В ходе проведения контрольных мероприятий приостановлена реализация и использование 99 тонн грузов животного происхождения и кормов, из них осуществлен возврат поставщикам около 8 тонн продукции. На лабораторные исследования направлено 68 т кормовых добавок. Выдано 139 ветеринарных назначений на ветеринарно-санитарную обработку транспорта, освободившегося после выгрузки подконтрольной продукции.
Помимо этого в 20 проверках крупных продовольственных магазинов розничной сети, расположенных на территории Тюменской области, проводимых органами прокуратуры, выявлено 18 нарушений ветеринарного законодательства РФ.
При проведении мероприятий по контролю за соблюдением ветеринарного законодательства в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации выявлено 158 нарушений ветеринарного законодательства Таможенного союза. Не допущено к ввозу на территорию России 400 кг продукции животного происхождения, несоответствующей ветеринарно-санитарным требованиям, которая впоследствии уничтожена.
В 155 рейдах на мобильных и стационарных постах ДПС досмотрена 751 единица транспортных средств с подконтрольными грузами. Выявлено 33 факта нарушения ветеринарного законодательства таможенного союза, в основном это перемещение животных и продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. Во всех случаях нарушители привлечены к административной ответственности. Сумма наложенных административных штрафов составила 55500 рублей.
По итогам работы ветнадзора на границе за квартал возбуждено 197 дел об административных правонарушениях, вынесено 186 постановлений о наложении административных штрафов на сумму 433000 рублей.
Материалы 45 дел в отношении нарушителей, не уплативших штраф в отведенный законодательством срок, направлены в федеральную службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства и взыскания штрафов.