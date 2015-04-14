В Россию не пустили 400 кг продукции животного происхождения — ее уничтожили

По информации управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, за квартал через границу в область попали около 80 тысяч тонн продукции и сырья животного происхождения и 1212 голов животных и птиц. В ходе проведения контрольных мероприятий приостановлена реализация и использование 99 тонн грузов животного происхождения и кормов, из них осуществлен возврат поставщикам около 8 тонн продукции. На лабораторные исследования направлено 68 т кормовых добавок. Выдано 139 ветеринарных назначений на ветеринарно-санитарную обработку транспорта, освободившегося после выгрузки подконтрольной продукции.