В Тюменской области выберут лучшую регистратуру

Как сообщает пресс-служба Министерства, критерии по определению победителя будут не только организационные (например, создание в регистратурах условий, обеспечивающих формирование и распределение потоков пациентов, своевременную запись и регистрацию больных на прием к врачу, в том числе с применением информационных технологий), но и этические и эстетические (например, организация комфортных условий и уютной атмосферы, вежливое и внимательное отношение к пациентам и др.).