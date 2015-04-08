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В Тюменской области выберут лучшую регистратуру

8 апреля 2015, 11:25
Министерство здравоохранения Российской Федерации объявляет конкурс «Поликлиника начинается с регистратуры». 23 регистратуры государственных медицинских организаций Тюменской области и 12 регистратур муниципальных городских поликлиник города Тюмени поборются за звание лучшей.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба Министерства, критерии по определению победителя будут не только организационные (например, создание в регистратурах условий, обеспечивающих формирование и распределение потоков пациентов, своевременную запись и регистрацию больных на прием к врачу, в том числе с применением информационных технологий), но и этические и эстетические (например, организация комфортных условий и уютной атмосферы, вежливое и внимательное отношение к пациентам и др.).

Информация о проведении конкурса доступна для ознакомления во всех поликлиниках. Оценить работу регистратуры сможет каждый, заполнив анкету в анонимной форме в самом медицинском учреждении или на сайте takzdorovo-to.ru. Отзывы принимают до 15 августа.

Органы управления здравоохранением каждого субъекта РФ определят победителя, которым станет региональная поликлиника, набравшая наибольшее количество положительных отзывов граждан. Информация о поликлиниках-победителях будет направлена в Министерство здравоохранения Российской Федерации, где независимая комиссия до 1 октября 2015 года определит лучшую регистратуру страны.

Фото: new.kompstar.com

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