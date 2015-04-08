В Тюменской области выберут лучшую регистратуру

Как сообщает пресс-служба Министерства, критерии по определению победителя будут не только организационные (например, создание в регистратурах условий, обеспечивающих формирование и распределение потоков пациентов, своевременную запись и регистрацию больных на прием к врачу, в том числе с применением информационных технологий), но и этические и эстетические (например, организация комфортных условий и уютной атмосферы, вежливое и внимательное отношение к пациентам и др.).
Информация о проведении конкурса доступна для ознакомления во всех поликлиниках. Оценить работу регистратуры сможет каждый, заполнив анкету в анонимной форме в самом медицинском учреждении или на сайте takzdorovo-to.ru. Отзывы принимают до 15 августа.
Органы управления здравоохранением каждого субъекта РФ определят победителя, которым станет региональная поликлиника, набравшая наибольшее количество положительных отзывов граждан. Информация о поликлиниках-победителях будет направлена в Министерство здравоохранения Российской Федерации, где независимая комиссия до 1 октября 2015 года определит лучшую регистратуру страны.
Фото: new.kompstar.com