Спасатели вызволили кота, упавшего в шахту вентиляции

«Хозяева квартиры на первом этаже услышали отдаленное мяуканье за стеной и решили вызвать спасателей. Прибыв на место, специалисты аккуратно сделали отверстие в стене и извлекли оголодавшее животное. Кот не пострадал и был передан хозяйке», — отметили в пресс-центре ТОСЭР.