Спасатели вызволили кота, упавшего в шахту вентиляции

Спасатели тобольского отряда ТОСЭР вызволили кота, который упал в вентиляционную шахту жилого дома.
3 апреля взволнованная женщина развешивала у подъезда объявления о пропаже любимого кота. Спустя пять дней питомец нашелся. Как выяснилось, кот упал в вентиляционную шахту с восьмого этажа на первый.
«Хозяева квартиры на первом этаже услышали отдаленное мяуканье за стеной и решили вызвать спасателей. Прибыв на место, специалисты аккуратно сделали отверстие в стене и извлекли оголодавшее животное. Кот не пострадал и был передан хозяйке», — отметили в пресс-центре ТОСЭР.