Осторожно: весенний лед непредсказуем и опасен

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области рассказали, что сейчас толщина льда на водоемах региона — от 3 до 30 см. Нужно помнить, что наиболее тонкий лед — у берегов, вблизи деревьев, кустов и камыша, в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод. Однако, как предупредили в МЧС, даже достаточно прочный на первый взгляд лед весной опасен.
«Толщина льда может быть достаточной, но он рыхлый по структуре, потому что днем на солнце подтаивает, ночью подмерзает. Кроме того, весенний лед непредсказуем. Осенью лед сначала начинает хрустеть и трескаться, а уж потом лопается. Весенний лед ломается без предупреждающих эффектов. Даже если вчера вы спокойно прошли по льду, то уже завтра в том же месте может быть опасно», — отметили в МЧС.
Там рассказали, что в настоящее время представители ГИМС проводят рейды на водоемах региона, предупреждают об опасности рыбаков и любителей срезать дорогу по льду. При этом сами инспекторы передвигаются на судне на воздушной подушке.
Специалисты из департамента безопасности жизнедеятельности администрации г. Тюмени призвали жителей областного центра воздержаться от каких-либо занятий и работ, связанных с нахождением на льду рек, озер и прудов.
«Уважаемые родители, не допускайте бесконтрольного нахождения и игр детей вблизи водоемов, разъясните им смертельную опасность пренебрежения данными рекомендациями», — отметили в департаменте.