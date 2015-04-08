Осторожно: весенний лед непредсказуем и опасен

«Толщина льда может быть достаточной, но он рыхлый по структуре, потому что днем на солнце подтаивает, ночью подмерзает. Кроме того, весенний лед непредсказуем. Осенью лед сначала начинает хрустеть и трескаться, а уж потом лопается. Весенний лед ломается без предупреждающих эффектов. Даже если вчера вы спокойно прошли по льду, то уже завтра в том же месте может быть опасно», — отметили в МЧС.