Не зря остановили: сотрудники ДПС находят наркотики в автомобилях

Сотрудники ДПС нередко находят наркотики в остановленных для проверки автомобилях, у их водителей и пассажиров. На днях два подобных случаи произошло в Тюменском районе.
На специальном посту ДПС «Московский» инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ- 21102 под управлением 40-летнего тюменца. При простой процедуре проверки документов мужчина заметно нервничал, чем и вызвал подозрение сотрудников полиции. Ими было принято решение о досмотре транспортного средства.
«В ходе досмотра автомобиля под передним пассажирским сиденьем изъято наркотическое средство общей массой 1,45 граммов, которое принадлежало пассажиру — не работающему, ранее не судимому тюменцу 1963 года рождения», — отметили в пресс-службе МО МВД России «Тюменский».
В другой день на специальном посту ДПС «Червишевский» при похожих обстоятельствах был остановлен автомобиль ВАЗ-21099. У пассажира, 29-летнего жителя Исетского района, при личном досмотре обнаружили наркотик общей массой 1,74 грамма.
В обоих случаях по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.