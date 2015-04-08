Не зря остановили: сотрудники ДПС находят наркотики в автомобилях

Сотрудники ДПС нередко находят наркотики в остановленных для проверки автомобилях, у их водителей и пассажиров. На днях два подобных случаи произошло в Тюменском районе.

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