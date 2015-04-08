На «Музейной ночи» будут делать самое масштабное селфи

Тюменцев ждет необычное открытие «Музейной ночи» на Цветном бульваре. По замыслу организаторов, зрители станут свидетелями потрясающего хроникального шоу, в котором будут воссозданы образы предыдущих девяти акций, проведенных в Тюмени.
Мы познакомимся с копиями музеев, поучаствуем в интерактивных играх, не выходя за пределы Цветного бульвара, и непременно отправимся в тур по «полным версиям» учреждений культуры.
Завершится церемония открытия флэшмобом «Самое масштабное селфи „Музейной ночи — 2015“», грандиозность которого зависит от каждого участника акции!
Во время «Музейной ночи» впервые пройдут эксклюзивные авторские экскурсии от известных и неординарных личностей областной столицы; состоится чтение сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок» на языках народов Севера, открытие выставки «Мир сказки П. П. Ершова. Конек-Горбунок», а также презентация новой экскурсии на двухэтажном автобусе «Сквозь пеструю вязь» с посещением Центра татарской культуры.
Потрясающие выставочные проекты никого не оставят равнодушными: выставка монументальных живописных работ Павла Рыженко «Исторический реализм»; не имеющая аналогов в России выставка Петра Фролова и Натальи Тур «Саквояж»; выставка «Великие реалисты. Пикассо, Миро, Кандинский»; масштабный интерактивный проект «Война — Тюмень — Великая Победа»; интерактивная экспозиция под открытым небом «Артиллерия победы. К 70-летию Великой Победы».