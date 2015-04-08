На «Музейной ночи» будут делать самое масштабное селфи

Во время «Музейной ночи» впервые пройдут эксклюзивные авторские экскурсии от известных и неординарных личностей областной столицы; состоится чтение сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок» на языках народов Севера, открытие выставки «Мир сказки П. П. Ершова. Конек-Горбунок», а также презентация новой экскурсии на двухэтажном автобусе «Сквозь пеструю вязь» с посещением Центра татарской культуры.