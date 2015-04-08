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На «Музейной ночи» будут делать самое масштабное селфи

8 апреля 2015, 12:19
Музейный комплекс им. И. Я. Словцова вовсю готовится к самому популярному ночному культурному мероприятию — «Музейной ночи», которая пройдет 16 мая.
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Тюмень

Тюменцев ждет необычное открытие «Музейной ночи» на Цветном бульваре. По замыслу организаторов, зрители станут свидетелями потрясающего хроникального шоу, в котором будут воссозданы образы предыдущих девяти акций, проведенных в Тюмени.

Мы познакомимся с копиями музеев, поучаствуем в интерактивных играх, не выходя за пределы Цветного бульвара, и непременно отправимся в тур по «полным версиям» учреждений культуры.

Завершится церемония открытия флэшмобом «Самое масштабное селфи „Музейной ночи — 2015“», грандиозность которого зависит от каждого участника акции!

Во время «Музейной ночи» впервые пройдут эксклюзивные авторские экскурсии от известных и неординарных личностей областной столицы; состоится чтение сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок» на языках народов Севера, открытие выставки «Мир сказки П. П. Ершова. Конек-Горбунок», а также презентация новой экскурсии на двухэтажном автобусе «Сквозь пеструю вязь» с посещением Центра татарской культуры.

Потрясающие выставочные проекты никого не оставят равнодушными: выставка монументальных живописных работ Павла Рыженко «Исторический реализм»; не имеющая аналогов в России выставка Петра Фролова и Натальи Тур «Саквояж»; выставка «Великие реалисты. Пикассо, Миро, Кандинский»; масштабный интерактивный проект «Война — Тюмень — Великая Победа»; интерактивная экспозиция под открытым небом «Артиллерия победы. К 70-летию Великой Победы».

#Новости#Выставки#Тюмень#Музейная ночь#Ирина#Культура
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