15% агропредприятий области признаны убыточными

«К сожалению, 15% — убыточны. В основном это небольшие компании, которые ведут достаточно неэффективную деятельность (где-то сказывается природный фактор, где-то кадровые проблемы)», — заявил на заседании комитета Тюменской облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям заместитель губернатора, директор департамента АПК региона Владимир Чейметов.
В то же время он добавил, что по России показатель рентабельности куда хуже — лишь 72% предприятий.
Несмотря на это, пока что ни один инвестиционный проект в отрасли АПК региона не остановлен, отметил глава департамента. Об этом сообщает РБК.
Продолжается строительство тепличного комбината в селе Нариманово Тюменского района. Французский инвестор «Данон» ведет работы по модернизации производства на базе молочного комбината «Ялуторовский». Производственные мощности завода после реконструкции, которая должна завершиться в 2016 году, увеличатся более чем на 40% и составят до 1000 тонн переработки молока в сутки.
«В Нижнетавдинском районе строится свинокомплекс. Планируется реализовать три проекта в молочном животноводстве. В частности, компания „Дамате“ в Голышмановском районе построит комплекс на 4,5 тыс. голов. Уже есть положительное решение кредитного комитета Россельхозбанка о выделении 4 млрд рублей. Производственная компания „Молоко“ не отказывается от строительства молочно-товарной фермы. Сейчас там решается вопрос о финансировании. Третий проект — компания „Междуречье“ в Ярковском районе. Инвестор получил положительное решение от кредитного комитета и приступает к реализации. Ранее компания за свои оборотные средства расширяла производства. По планам предприятия численность скота вырастет с 600 до 1,8 тыс. голов», — сообщил он.
Также на территории области появятся три новых откормочных площадки для крупного рогатого скота: проекты реализуют «Ясеньагро», ПК «Молоко», ООО «Бизон».
Фото: 1prime.ru