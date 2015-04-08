15% агропредприятий области признаны убыточными

«В Нижнетавдинском районе строится свинокомплекс. Планируется реализовать три проекта в молочном животноводстве. В частности, компания „Дамате“ в Голышмановском районе построит комплекс на 4,5 тыс. голов. Уже есть положительное решение кредитного комитета Россельхозбанка о выделении 4 млрд рублей. Производственная компания „Молоко“ не отказывается от строительства молочно-товарной фермы. Сейчас там решается вопрос о финансировании. Третий проект — компания „Междуречье“ в Ярковском районе. Инвестор получил положительное решение от кредитного комитета и приступает к реализации. Ранее компания за свои оборотные средства расширяла производства. По планам предприятия численность скота вырастет с 600 до 1,8 тыс. голов», — сообщил он.