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За продажу пива несовершеннолетним в Тюмени осудили продавца

7 апреля 2015, 13:21
Мировой судья судебного участка № 11 Ленинского района г. Тюмени 7 апреля вынесла приговор по уголовному делу в отношении 32-летней Розы Малыгиной. Женщина осуждена за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним.
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Тюмень

Расследование установило, что 20 января 2015 года продавец Малыгина была оштрафована на 30 тысяч рублей за продажу несовершеннолетней девушке пива. Одновременно с этим женщину предупредили об уголовной ответственности в случае совершения повторного правонарушения в течение 180 дней.

Между тем, 29 января 2015 года Малыгина реализовала уже другой несовершеннолетней две банки пива. Выходившую из магазина девушку с пивом увидели проходившие мимо инспекторы по делам несовершеннолетних. Против продавца было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил Малыгиной 4 месяца исправительных работ с удержанием 15 % из заработка в доход государства, сообщает прокуратура Ленинского округа г. Тюмени.

Фото: http://www.tulapressa.ru

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