За продажу пива несовершеннолетним в Тюмени осудили продавца

Между тем, 29 января 2015 года Малыгина реализовала уже другой несовершеннолетней две банки пива. Выходившую из магазина девушку с пивом увидели проходившие мимо инспекторы по делам несовершеннолетних. Против продавца было возбуждено уголовное дело.