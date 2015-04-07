За продажу пива несовершеннолетним в Тюмени осудили продавца

Расследование установило, что 20 января 2015 года продавец Малыгина была оштрафована на 30 тысяч рублей за продажу несовершеннолетней девушке пива. Одновременно с этим женщину предупредили об уголовной ответственности в случае совершения повторного правонарушения в течение 180 дней.
Между тем, 29 января 2015 года Малыгина реализовала уже другой несовершеннолетней две банки пива. Выходившую из магазина девушку с пивом увидели проходившие мимо инспекторы по делам несовершеннолетних. Против продавца было возбуждено уголовное дело.
Суд назначил Малыгиной 4 месяца исправительных работ с удержанием 15 % из заработка в доход государства, сообщает прокуратура Ленинского округа г. Тюмени.
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