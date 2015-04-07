Выиграй билеты на премьеру 5-го сезона «Игры Престолов»

Кинотеатральный показ, стартующий всего через несколько часов после премьеры в США, состоится в Тюмени впервые.
Благодаря организаторам — телеком-оператору «Дом.ru» и онлайн-сервису лучших сериалов планеты Amediateka** (Амедиатека), поклонники фэнтези-саги смогут оценить достоинства «Игры престолов» на большом экране, с отличным качеством изображения и звука в кинотеатре «Киномакс» (ТРЦ «Кристалл»).
Гостей ждет развлекательная программа и розыгрыш фирменных подарков.
«Игра Престолов», снятая по мотивам фэнтэзийной саги Джорджа Мартина «Песня льда и пламени», — это не просто сериал, это целый культурный феномен. Запредельные рейтинги, толпы фанатов, тонны наград… Четыре сезона по десять серий, насыщенных драматизмом и резкими сюжетными поворотами, намертво приковали зрителей к экрану. Даже те, кто не любят фэнтэзи или фантастику, неотрывно следят за судьбой обитателей семи королевств.
Конкурс
Чтобы стать обладателем билета на двоих на премьеру пятого сезона «Игры престолов», вам нужно правильно ответить на вопросы:
1. Как называется меч Нэда Старка;
2. Имя героя по прозвищу «полумуж»;
3. Как зовут «красную жрицу»;
4. «Дети» Кхалиси;
5. Что пришлось съесть Дейнерис Бурерождённой во время ритуала посвящения;
6. Жанр, в котором снят сериал «Игра престолов»
7. Семейное поместье Старков;
8. Что стало причиной смерти Джоффри Баратеона;
9. Искусственный язык, разработанный специально для сериала;
10. Герой, которому отрубили голову на глазах у дочери;
11. Один из телевизионных каналов, транслирующих сериал;
12. Кличка волчицы Арьи;
13. Имя бастарда Эддарда Старка;
14. Один из наиболее часто упоминаемых в сериале континентов;
15. Увлечение, ставшее причиной гибели Роберта Баратеона;
16. Фамилия автора книги «Песнь Льда и Огня»;
17. В какой стране происходила большая часть съемок первого сезона;
18. Любимые питомцы детей Старков.
Ответы присылайте до 10 часов утра 8 апреля на электронную почту [email protected] с заголовком «Зима близко». Победители будут определены случайным образом среди авторов правильных ответов. В письме укажите свое имя, ник на сайте и номер телефона.