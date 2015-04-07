Выиграй билеты на премьеру 5-го сезона «Игры Престолов»

«Игра Престолов», снятая по мотивам фэнтэзийной саги Джорджа Мартина «Песня льда и пламени», — это не просто сериал, это целый культурный феномен. Запредельные рейтинги, толпы фанатов, тонны наград… Четыре сезона по десять серий, насыщенных драматизмом и резкими сюжетными поворотами, намертво приковали зрителей к экрану. Даже те, кто не любят фэнтэзи или фантастику, неотрывно следят за судьбой обитателей семи королевств.