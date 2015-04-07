В Тюмень пришла «Студенческая весна»

Ведущие со сцены озвучивали интересные факты об участниках «Студвесны» последних лет. Наверняка вы знаете, что делегации тюменцев — уже пятикратные чемпионы Всероссийской студенческой весны, а за 20 лет существования «Студвесны» в фестивале приняли участие 20 тысяч человек.