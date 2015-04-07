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В Тюмень пришла «Студенческая весна»

7 апреля 2015, 16:45
Открытие «Областной студенческой весны» состоялось накануне во дворце искусств «Пионер». Зал дворца посетили прошлым вечером около 300 человек.
Сюжет
Тюмень

Концерт начался с приветствия делегаций — от местных участников до гостей нашего города Тобольска и Ишима. Мощной энергетикой напитали зал тюменские черлидеры, музыкальные и танцевальные коллективы — от русских народных до современных, а также Артак Казарян участник проекта Comedy-баттл, — единственный индивидуальный исполнитель.

Ведущие со сцены озвучивали интересные факты об участниках «Студвесны» последних лет. Наверняка вы знаете, что делегации тюменцев — уже пятикратные чемпионы Всероссийской студенческой весны, а за 20 лет существования «Студвесны» в фестивале приняли участие 20 тысяч человек.

Закончилось открытие масштабным совместным номером всех выступавших.

Видео: Сергей Шарапов

#Новости#Областная студенческая весна#Тюмень#Ирина#Культура
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