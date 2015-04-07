В Тюмень пришла «Студенческая весна»

Концерт начался с приветствия делегаций — от местных участников до гостей нашего города Тобольска и Ишима. Мощной энергетикой напитали зал тюменские черлидеры, музыкальные и танцевальные коллективы — от русских народных до современных, а также Артак Казарян участник проекта Comedy-баттл, — единственный индивидуальный исполнитель.
Ведущие со сцены озвучивали интересные факты об участниках «Студвесны» последних лет. Наверняка вы знаете, что делегации тюменцев — уже пятикратные чемпионы Всероссийской студенческой весны, а за 20 лет существования «Студвесны» в фестивале приняли участие 20 тысяч человек.
Закончилось открытие масштабным совместным номером всех выступавших.
Видео: Сергей Шарапов