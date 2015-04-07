Тюменцы могут отметить свои почтовые отправления пасхальным штемпелем

Напомним, эскиз штемпеля разработан ИТЦ «Марка» совместно с Почтой России в 2013 году. На нем изображено пасхальное яйцо — неотъемлемый символ праздника. Пасхальные яйца верующие дарят друг другу как символ чудесного появления на свет — Воскресения Христова. По Преданию, когда Мария Магдалина поднесла в подарок императору Тиберию яйцо как символ Воскресения Христа, император, усомнившись, сказал, что как яйцо из белого не становится красным, так и мёртвые не воскресают. Яйцо в тот же миг стало красным. Хотя яйца красят в разные цвета, традиционным является красный, как цвет жизни и победы, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области — филиал ФГУП «Почта России»