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Тюменцы могут отметить свои почтовые отправления пасхальным штемпелем

7 апреля 2015, 15:31
До главного христианского праздника Святой Пасхи осталось меньше недели. Тюменский филиал Почты России подготовил традиционный подарок для всех любителей филателии к этому дню: с 7 по 12 апреля каждый желающий сможет приобрести праздничную маркированную продукцию и украсить открытки и письма особым художественным штемпелем «С праздником Пасхи».

«Нам приятно, что в арсенале Почты России есть штемпели не только к торжественным датам страны, но и к церковным праздникам, — говорит и.о. директора УФПС Тюменской области Дмитрий Чемакин. — Мы стараемся внести свой вклад в историю нашей страны».

Напомним, эскиз штемпеля разработан ИТЦ «Марка» совместно с Почтой России в 2013 году. На нем изображено пасхальное яйцо — неотъемлемый символ праздника. Пасхальные яйца верующие дарят друг другу как символ чудесного появления на свет — Воскресения Христова. По Преданию, когда Мария Магдалина поднесла в подарок императору Тиберию яйцо как символ Воскресения Христа, император, усомнившись, сказал, что как яйцо из белого не становится красным, так и мёртвые не воскресают. Яйцо в тот же миг стало красным. Хотя яйца красят в разные цвета, традиционным является красный, как цвет жизни и победы, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области — филиал ФГУП «Почта России»

#Новости#Пасха#Почта России#Штемпель#Женя#Общество
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