Тюменскому району нужны инвесторы

К наиболее крупным инвестиционным проектам, которые были заявлены и одобрены, можно отнести проект ООО «Партнер-Логистик» по строительству распределительного центра в Каскаринском МО и проект ОАО «Тюменский бройлер» по строительству репродуктора в Борковском МО.
«Реализация инвестиционных проектов очень важна для нас, потому что это налоги, это дополнительные рабочие места, особенно в сегодняшних условиях. В 2015 году работа по улучшению условий для притока инвестиций в Тюменский район будет продолжена», — добавил депутат Андрей Щербинин.
В управлении информационной политики района отмечают, что с этого года часть земельных полномочий администрации Тюменского района отошла в областные структуры. Чтобы навести порядок в этом вопросе на законодательном уровне, депутаты районной думы на минувшем заседании приняли ряд необходимых решений.
Также в ходе заседания депутаты подвели итоги социально-экономического развития Тюменского района в 2014 году. «Хочется отметить, что район стабильно живет и развивается, и 2014 год был несколько лучше года 2013-го. Например, у нас на 2% увеличился индекс промышленного производства, примерно на 3% увеличился выпуск сельскохозяйственной продукции, на 8% вырос торговый оборот. Безработица осталась на прежнем уровне — около 0,6%, как это было и в 2013 году, и в 2012-м. При этом численность района увеличилась на 1,5% и составляет сегодня примерно 115 тысяч человек. Отчасти она выросла как за счет мигрантов, так и за счет роста рождаемости», — отметил депутат Владимир Куракин.