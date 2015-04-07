Тюменскому району нужны инвесторы

Также в ходе заседания депутаты подвели итоги социально-экономического развития Тюменского района в 2014 году. «Хочется отметить, что район стабильно живет и развивается, и 2014 год был несколько лучше года 2013-го. Например, у нас на 2% увеличился индекс промышленного производства, примерно на 3% увеличился выпуск сельскохозяйственной продукции, на 8% вырос торговый оборот. Безработица осталась на прежнем уровне — около 0,6%, как это было и в 2013 году, и в 2012-м. При этом численность района увеличилась на 1,5% и составляет сегодня примерно 115 тысяч человек. Отчасти она выросла как за счет мигрантов, так и за счет роста рождаемости», — отметил депутат Владимир Куракин.