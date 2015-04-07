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Тюменскому району нужны инвесторы

7 апреля 2015, 12:51
В прошлом году в Тюменском районе было проведено 12 заседаний инвестиционного совета, рассмотрено 26 инвестиционных проектов, 20 из них — одобрено. При их успешной реализации общий объем инвестиций составит 3,17 млрд рублей, будет создано более 500 новых рабочих мест. О проведенных в 2014 году мероприятиях, направленных на привлечение новых инвесторов в Тюменский район доложил на минувшем заседании заместитель главы Виталий Беспалов.

К наиболее крупным инвестиционным проектам, которые были заявлены и одобрены, можно отнести проект ООО «Партнер-Логистик» по строительству распределительного центра в Каскаринском МО и проект ОАО «Тюменский бройлер» по строительству репродуктора в Борковском МО.

«Реализация инвестиционных проектов очень важна для нас, потому что это налоги, это дополнительные рабочие места, особенно в сегодняшних условиях. В 2015 году работа по улучшению условий для притока инвестиций в Тюменский район будет продолжена», — добавил депутат Андрей Щербинин.

В управлении информационной политики района отмечают, что с этого года часть земельных полномочий администрации Тюменского района отошла в областные структуры. Чтобы навести порядок в этом вопросе на законодательном уровне, депутаты районной думы на минувшем заседании приняли ряд необходимых решений.

Также в ходе заседания депутаты подвели итоги социально-экономического развития Тюменского района в 2014 году. «Хочется отметить, что район стабильно живет и развивается, и 2014 год был несколько лучше года 2013-го. Например, у нас на 2% увеличился индекс промышленного производства, примерно на 3% увеличился выпуск сельскохозяйственной продукции, на 8% вырос торговый оборот. Безработица осталась на прежнем уровне — около 0,6%, как это было и в 2013 году, и в 2012-м. При этом численность района увеличилась на 1,5% и составляет сегодня примерно 115 тысяч человек. Отчасти она выросла как за счет мигрантов, так и за счет роста рождаемости», — отметил депутат Владимир Куракин.

#Новости#Инвесторы#Тюменский район#Женя#Общество
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