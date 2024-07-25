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Инвесторы

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2024
У инвесторов вырос спрос на районные ТРЦ в Тюмени
Спрос сместился на помещения площадью до трех тысяч квадратных метров. Цены на такие объекты держатся в диапазоне от 100 до 200 миллионов рублей.
25 июля, 02:47
Тюменские власти ищут инвесторов для ремонта старинных зданий
В Тюмени отреставрируют старинные дома без статуса исторического памятника. Здания восстановят с участием инвестиционных средств.
8 января, 11:20
2023
Слишком дорого. Теплых остановок в Тюмени не будет
Придется мерзнуть дальше. Теплые остановки за счет бюджета в Тюмени устанавливать не будут. Это слишком дорого, заявил в прямом эфире глава города Руслан Кухарук.
8 декабря 2023, 14:06
В Тюмени построят фабрику-прачечную
Промышленный прачечный комплекс построят в Тюмени. Работы по возведению фабрики-прачечной мощностью 300 тонн в месяц будет вести группа компаний «Cotton Way».
5 октября 2023, 05:36
Тюменские власти разработали инвестиционную карту
Новая карта региона содержит информацию о наличии свободных площадок под бизнес-проекты.
2 июня 2023, 08:16
В Тюмени хотят открыть городские термы
В Тюмени могут построить городские термы — альтернативу известным горячим источникам. О планах открыть в областной столице порядка десяти терм заявил создатель федеральной франшизы «Городские термы» Юрий Бычков.
21 января 2023, 08:23
2022
Новые реалии — новые инвестиции
15 марта 2022, 10:53

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