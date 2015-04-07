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Работница сельского кооператива украла двух телят

7 апреля 2015, 16:13
В селе Болдырево Абатского района работница местного сельскохозяйственного кооператива украла двух телят — хотела их продать и получить деньги.

В селе Болдырево Абатского района работница местного сельскохозяйственного кооператива украла двух телят — хотела их продать и получить деньги.

О краже телят с терретории кооператива сообщил в полицию его председатель. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка задержали 38-летнюю работницу кооператива. Женщина рассказала, что украла телят, чтобы продать.

Как отметили в пресс-службе МО МВД России «Ишимский», по данному факту вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

#Новости#Кражи#Тюменская область#Таня#Происшествия
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