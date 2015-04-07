Работница сельского кооператива украла двух телят

О краже телят с терретории кооператива сообщил в полицию его председатель. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка задержали 38-летнюю работницу кооператива. Женщина рассказала, что украла телят, чтобы продать.