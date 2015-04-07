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Просил доверчивых тюменцев оформить кредит и скрывался с деньгами

7 апреля 2015, 17:35
Сотрудники тюменской полиции разыскивают 28-летнего Диаза Туфиковича Хабибулина (возможно имеет паспорт на имя Альшина Диаза Туфиковича). Он подозревается в совершении мошеннических действий.
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Тюмень

Сотрудники тюменской полиции разыскивают 28-летнего Диаза Туфиковича Хабибулина (возможно имеет паспорт на имя Альшина Диаза Туфиковича). Он подозревается в мошенничестве.

«По версии следствия, мужчина знакомился с тюменцами, а затем, войдя к ним в доверие, просил оформить кредиты. Подозреваемый сообщал, что деньги ему нужны для начала бизнеса, и кредит он будет гасить сам. После получения денежных средств молодой человек скрывался», — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

Там отметили, что для одного потерпевшего ущерб составил порядка 500 тысяч рублей, для второго — около 1 миллиона.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

Если вам известно что-либо о данном гражданине и его местонахождении, сообщите инормацию в отдел полиции № 8 по адресу ул. Белинского, 22, или по телефонам: 794–262, 8963-057-05-06.

#Новости#Мошенничество#Тюмень#Таня#Происшествия
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