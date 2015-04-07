Просил доверчивых тюменцев оформить кредит и скрывался с деньгами

«По версии следствия, мужчина знакомился с тюменцами, а затем, войдя к ним в доверие, просил оформить кредиты. Подозреваемый сообщал, что деньги ему нужны для начала бизнеса, и кредит он будет гасить сам. После получения денежных средств молодой человек скрывался», — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.