Полицейские просят помощи в поимке «домушника»

Фотографию подозреваемого распространила по СМИ пресс-служба УМВД по г. Тюмени.
«Предполагается, что 18 февраля данный мужчина незаконно проник в квартиру дома на улице Яценко и похитил сумку хозяйки. В тот день женщина видела подозреваемого, как ей показалось, со своей сумкой. При проведении оперативно-разыскных мероприятий лицо, возможно причастное к совершению данного преступления, было установлено. Предварительно заявительница опознала данного мужчину», — отметили в полиции.
Если вам известно что-либо о личности данного гражданина или его местонахождении, просим обратиться в отдел полиции № 8 по адресу ул. Белинского, 22, или по телефонам: 794–262, 8963-057-05-06.