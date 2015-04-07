Полицейские просят помощи в поимке «домушника»

«Предполагается, что 18 февраля данный мужчина незаконно проник в квартиру дома на улице Яценко и похитил сумку хозяйки. В тот день женщина видела подозреваемого, как ей показалось, со своей сумкой. При проведении оперативно-разыскных мероприятий лицо, возможно причастное к совершению данного преступления, было установлено. Предварительно заявительница опознала данного мужчину», — отметили в полиции.