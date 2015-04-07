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Полицейские просят помощи в поимке «домушника»

7 апреля 2015, 09:45
В Тюмени сотрудники полиции разыскивают вора, который похитил сумку из квартиры жительницы нашего города.
Сюжет
Тюмень

Фотографию подозреваемого распространила по СМИ пресс-служба УМВД по г. Тюмени.

«Предполагается, что 18 февраля данный мужчина незаконно проник в квартиру дома на улице Яценко и похитил сумку хозяйки. В тот день женщина видела подозреваемого, как ей показалось, со своей сумкой. При проведении оперативно-разыскных мероприятий лицо, возможно причастное к совершению данного преступления, было установлено. Предварительно заявительница опознала данного мужчину», — отметили в полиции.

Если вам известно что-либо о личности данного гражданина или его местонахождении, просим обратиться в отдел полиции № 8 по адресу ул. Белинского, 22, или по телефонам: 794–262, 8963-057-05-06.

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