На Комсомольской сгорел старый дом

Ранним утром 7 апреля произошел серьезный пожар в старом доме на улице Комсомольской. Его почти час тушили 43 огнеборца. По данным очевидцев, пришлось даже перекрыть улицу.
О том, что утром улица Комсомольская была перекрыта на участке между улицами Свердлова и Водопроводной, в редакцию Nashgorod.ru сообщила тюменка Марина. По ее словам, в районе места происшествия было много людей и пожарных машин. «Сгорело здание старой почты», — отметила тюменка.
На официальном сайте ГУ МЧС по Тюменской области сообщается, что информация о загорании в жилом доме на улице Комсомольской поступила в 5.05. В ликвидации пожара было задействовано 43 человека личного состава и 17 единиц техники пожарных частей Федеральной противопожарной службы 32 отряда. В 6.02 пожар потушили.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области уточнили, что дополнительная информация по поводу случившегося будет позже, в настоящее время на месте происшествия работают дознаватели. Им предстоит разобраться в причине пожара.