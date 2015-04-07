На Комсомольской сгорел старый дом

О том, что утром улица Комсомольская была перекрыта на участке между улицами Свердлова и Водопроводной, в редакцию Nashgorod.ru сообщила тюменка Марина. По ее словам, в районе места происшествия было много людей и пожарных машин. «Сгорело здание старой почты», — отметила тюменка.