nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Комсомольской сгорел старый дом

7 апреля 2015, 09:53
Ранним утром 7 апреля произошел серьезный пожар в старом доме на улице Комсомольской. Его почти час тушили 43 огнеборца. По данным очевидцев, пришлось даже перекрыть улицу.
Сюжет
Тюмень

Ранним утром 7 апреля произошел серьезный пожар в старом доме на улице Комсомольской. Его почти час тушили 43 огнеборца. По данным очевидцев, пришлось даже перекрыть улицу.

О том, что утром улица Комсомольская была перекрыта на участке между улицами Свердлова и Водопроводной, в редакцию Nashgorod.ru сообщила тюменка Марина. По ее словам, в районе места происшествия было много людей и пожарных машин. «Сгорело здание старой почты», — отметила тюменка.

На официальном сайте ГУ МЧС по Тюменской области сообщается, что информация о загорании в жилом доме на улице Комсомольской поступила в 5.05. В ликвидации пожара было задействовано 43 человека личного состава и 17 единиц техники пожарных частей Федеральной противопожарной службы 32 отряда. В 6.02 пожар потушили.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области уточнили, что дополнительная информация по поводу случившегося будет позже, в настоящее время на месте происшествия работают дознаватели. Им предстоит разобраться в причине пожара.

#Новости#Пожары#ГУ МЧС по Тюменской области#Тюмень#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25