На Депутатской и Амурской отключат воду

В 14 часов начнутся работы у дома № 20 по улице Магнитогорской. По запросу ЗАО «Водоканал 2», водоснабжение прекратится в домах по адресам: Амурская: 1, 28, 32; Магнитогорская, 20, 24; Новосибирская; Парковая, 91; ч/д Паровозная; ч/д Амурская: 68; ж/д Кремлевская: 31; ж/д Магнитогорская: 7, 28; ж/д Московский тракт: 108, 108а; в учебных заведения на Амурской, 75; Московском тракте, 104; в зданиях на Амурской, 27А, 27, 75/2; Горпищекомбинатской, 1а/100, 1А, 11; Магнитогорской, 11/2, 11/1, 11; на Московском тракте, 106. Воды также не будет в медучреждении на Магнитогорской, 8 и в детсаду на Московском тракте,106/1.