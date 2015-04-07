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На Депутатской и Амурской отключат воду

7 апреля 2015, 17:01
Несколько домов Тюмени 8 апреля останутся без водоснабжения. В списке — дома частного сектора, многоэтажки, а также детсады и школы.

При работах на сетях у дома № 30 по улице Сибирской в 9 часов 30 минут водоснабжение отключат в частных домах на: Агеева; Депутатской; Инженерной, 24; Колхозной; Лопарева; Молодежной, 56; Правды, 56; Пышминской; Революции; Сибирской; Союзной; Суворова; Физкультурной; Николая Чаплина и на Молодежной, 74/4, 76.

Предварительная дата включения: 09 апреля 2015 года в 10:00 часов.

В 14 часов начнутся работы у дома № 20 по улице Магнитогорской. По запросу ЗАО «Водоканал 2», водоснабжение прекратится в домах по адресам: Амурская: 1, 28, 32; Магнитогорская, 20, 24; Новосибирская; Парковая, 91; ч/д Паровозная; ч/д Амурская: 68; ж/д Кремлевская: 31; ж/д Магнитогорская: 7, 28; ж/д Московский тракт: 108, 108а; в учебных заведения на Амурской, 75; Московском тракте, 104; в зданиях на Амурской, 27А, 27, 75/2; Горпищекомбинатской, 1а/100, 1А, 11; Магнитогорской, 11/2, 11/1, 11; на Московском тракте, 106. Воды также не будет в медучреждении на Магнитогорской, 8 и в детсаду на Московском тракте,106/1.

Подать воду в дома планируют 09 апреля 2015 к 14:00 часам.

#Новости#Водоснабжение#Маяк#Женя#Общество
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