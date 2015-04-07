Дома у наркоторговца нашли почти 2 кг «спайса» и «соли»

В ходе обыска по месту жительства тюменца полицейские обнаружили и изъяли расфасованный и приготовленный к сбыту «спайс» весом более 1250 граммов, а также более 660 граммов «соли». Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, в квартире также были найдены различные предметы для фасовки наркотиков: весы, упаковочные материалы, специальные средства защиты и другие предметы.