Дома у наркоторговца нашли почти 2 кг «спайса» и «соли»

Молодой тюменец был задержан сотрудниками спецподразделения уголовного розыска в декабре 2014 года при попытке сбыта 5,4 грамма наркотика синтетического происхождения.
В ходе обыска по месту жительства тюменца полицейские обнаружили и изъяли расфасованный и приготовленный к сбыту «спайс» весом более 1250 граммов, а также более 660 граммов «соли». Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, в квартире также были найдены различные предметы для фасовки наркотиков: весы, упаковочные материалы, специальные средства защиты и другие предметы.
По данному факту направлено в суд уголовное дело, возбужденное следственной частью следственного управления УМВД России по г. Тюмени по ч. 4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Тюменские полицейские напоминают, что только совместными усилиями можно прекратить незаконное распространение наркотиков: если вы знаете о том, где употребляют или продают запрещенные вещества, — обращайтесь на «телефон доверия» УМВД России по г. Тюмени — 799–855.
Видео пресс-службы УМВД по Тюменской области