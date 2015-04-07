Бензин стандарта «Евро-5» в Тюмени начнут производить в следующем году

В 2014 году он переработал 6,2 млн тонн нефти, что на 60% больше, чем в 2013 году. Запланировано увеличение объемов нефтепереработки до 8 млн тонн в год, сообщали на пресс-конференции представители областного департамента недропользования и экологии.