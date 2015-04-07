Бензин стандарта «Евро-5» в Тюмени начнут производить в следующем году

У тюменцев есть повод надеяться на понижение цен на бензин: «Антипинский НПЗ» планирует начать производить бензин стандарта «Евро-5» в 2016 году.
Стоимость бензина на АЗС компаний-партнеров «Антипинского НПЗ» снизится в связи с изменением логистической составляющей.
Также завод уже в этом году начнет выпускать дизельное топливо стандарта «Евро-5», сообщили в отделе по связям с общественностью «Антипинского НПЗ» — начало производства запланировано на второй квартал 2015 года.
В настоящее время завод выпускает технологический мазут, прямогонный бензин и дизельное топливо разных типов (судовое, экспортное).
В 2014 году он переработал 6,2 млн тонн нефти, что на 60% больше, чем в 2013 году. Запланировано увеличение объемов нефтепереработки до 8 млн тонн в год, сообщали на пресс-конференции представители областного департамента недропользования и экологии.
С января по февраль 2015 года завод произвел 643 тысячи тонн технологического мазута, 222 тысячи тонн прямогонного бензина, 419 тысяч тонн дизельного топлива разных видов.
На внутреннем рынке нефтепродукты завода реализуются посредством компаний-партнеров, таких как ООО «АНПЗ-Продукт», ООО «Нью Петрол Тюмень», ООО «Торговый дом «Мотус».
Основными клиентами завода являются: ЗАО «ПНТ-ГСМ», ООО «Невский мазут», ООО «Аквамак-процессинг», ЗАО «Уфаойл», ООО «Имперский нефтяной союз», ООО «Магнатэк-регион», ООО «Петротекс», ЗАО «ИК Профит», ООО «ДорСтройСнаб-Терминал», ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт», ОАО «Мостострой-11», ООО «Металлург-Урал», ООО «Топливный Альянс», ООО «ТГК», ООО «Урализвесть», ЗАО «Авангард», ООО «Нефтегазснаб», ООО «ТЭК Формула», информирует «Антипинский НПЗ».