Аграрии вынуждены пустить пал по полям

Снег в прошлом году выпал рано и стал помехой для уборки урожая и обработки полей. Аграрии Тюменского района вынуждены идти на крайние меры. Четыре хозяйства уже готовятся к проведению на своих территориях отжигов пожнивных остатков.