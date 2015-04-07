Аграрии вынуждены пустить пал по полям

По словам главного специалиста отдела сельского хозяйства управления АПК Николая Степанова, изначально всем хозяйствам Тюменского района были направлены запросы, с целью выяснить, каким способом каждое из них собирается обрабатывать землю, механически или выжигать сухие остатки. Оказалось, что потребность пустить пал этой весной испытывают четыре предприятия: ОАО «Совхоз Червишевский», ФГУП ПЗ «Тополя», НИИ Северного Зауралья и ООО «Каменское-2».
Отработав данный вопрос, управление АПК администрации района провело совместное совещание с директором областного департамента АПК Владимиром Чейметовым и руководителями сельхозпредприятий.
По поручению губернатора Тюменской области Владимира Якушева в регионе была создана рабочая группа по обеспечению пожарной безопасности при организации и осуществлении выжигания сухой травянистой растительности и сельскохозяйственных остатков, которая утвердила регламент принятия решений о применении контролируемых отжигов на земельных участках сельхозназначения.
В Тюменском районе также была создана аналогичная рабочая группа, которой на видеоконференции разъяснили регламент работы по проведению отжигов. В результате она собрала информацию о расположении выжигаемых площадей, а также назначила ответственных лиц за отжиг пожнивных остатков.
Схемы проведения вынужденных мероприятий уже согласованы с ГУ МЧС по Тюменской области. Сейчас заявка рабочей группы находится в областном департаменте лесного комплекса, и аграрии ждут актов, разрешающих проведение контролируемых отжигов на территории Тюменского района.
Общая площадь полей, по которым предприятия района планируют пустить пал, составляет 2314 га. Провести данные виды работ хозяйства должны до 25 апреля 2015 года, информирует управление информационной политики района.