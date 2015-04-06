Вор-рецидивист крал даже у родственников

Там отметили, что в ходе расследования вскрылись 27 краж, совершенные Кравцовым как до побега из суда, так и после него. По версии следствия, он обворовывал в основном своих знакомых, похищая сотовые телефоны. При этом некоторых знакомых Кравцов обворовывал по несколько раз. В числе пострадавших также двоюродный дядя (забрал у него ноутбук) и родной отец (украл у него сварочный аппарат). Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 160 тысяч рублей.