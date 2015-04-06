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В Тюмени пройдет Всероссийский урок Победы

6 апреля 2015, 15:03
В Тюмени 8 апреля в 12 часов в школах города состоится Всероссийский урок, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В нем в режиме онлайн примет участие министр образования Российской Федерации Дмитрий Ливанов.
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Тюмень

В Тюмени 8 апреля в 12 часов состоится Всероссийский урок, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В нем в режиме онлайн примет участие министр образования Российской Федерации Дмитрий Ливанов.

Эта масштабная акция Минобрнауки России приурочена к 70-й годовщине окончания Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Мероприятие станет началом активной патриотической работы и подготовки к празднованию Дня Победы 9 мая.

Особенностью всероссийского урока станет образовательный маршрут «Лента истории» по городам-героям в режиме онлайн. Представители каждого региона-участника покажут видеооткрытку о родном городе и его вкладе в Победу, а также расскажут о том, как готовятся отмечать главный юбилей этого года.

Урок будет проходить в режиме видеоконференции под девизом «Гордимся! Помним!». В ходе онлайн-урока запланировано массовое исполнение военно-патриотической песни «День Победы», сообщают в департаменте образования администрации города Тюмени.

Фото: http://guravna.ucoz.ru

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