В Тюмени пройдет Всероссийский урок Победы

Особенностью всероссийского урока станет образовательный маршрут «Лента истории» по городам-героям в режиме онлайн. Представители каждого региона-участника покажут видеооткрытку о родном городе и его вкладе в Победу, а также расскажут о том, как готовятся отмечать главный юбилей этого года.