Тюменцы с охотой идут на занятия по оказанию первой медпомощи

«Люди охотно приходят на эти занятия, мы принимаем и организованные коллективы от предприятий. Это наша волонтерская деятельность, для горожан она совершенно бесплатна, — отметила Лидия Остроумова. — Там, где речь идет о спасении жизни, все могут решить секунды и минуты. Поэтому для нас очень важно, чтобы население имело навыки оказания первой медпомощи. Неважно где она может потребоваться: в ДТП либо это может быть острый коронарный синдром. Там, где внезапно наступает остановка сердца, помочь могут только ближние».