nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы с охотой идут на занятия по оказанию первой медпомощи

6 апреля 2015, 10:33
Более 600 тюменцев получили навыки оказания первой медицинской помощи с февраля 2014 года. Об этом на пресс-конференции сообщила главный врач Тюменской станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова.
Сюжет
Тюмень

«С февраля 2014 года мы очень плотно регулярно и систематически работаем с населением. Раньше мы это делали от случая к случаю, занятие, в основном, проводились в пионерских лагерях, школах», — рассказала Лидия Остроумова. Сейчас же на занятия по оказанию первой медицинской помощью еженедельно приходят группы по 10–15 человек, получается в месяц в среднем около 70 тюменцев.

«Люди охотно приходят на эти занятия, мы принимаем и организованные коллективы от предприятий. Это наша волонтерская деятельность, для горожан она совершенно бесплатна, — отметила Лидия Остроумова. — Там, где речь идет о спасении жизни, все могут решить секунды и минуты. Поэтому для нас очень важно, чтобы население имело навыки оказания первой медпомощи. Неважно где она может потребоваться: в ДТП либо это может быть острый коронарный синдром. Там, где внезапно наступает остановка сердца, помочь могут только ближние».

Фото: dpravda.org

#Новости#Скорая помощь#Медицинская помощь#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25