Тюменской области угрожают лесные пожары

Профилактическая работа в направлении пресечения пожаров уже начата. В области устанавливаются и обновляются информационные аншлаги в лесах, в рамках Международного дня леса проведены беседы со школьниками. В сельских поселениях проводятся сходы граждан, где лесники еще раз рассказывают населению о пожарной безопасности в лесах. В преддверии пожароопасного сезона запланированы и подворовые обходы с раздачей информационных листовок. Кроме того, запланировано информирование населения о правилах пожарной безопасности с помощью СМИ, баннеров, социальных акций.
По долгосрочному прогнозу в июне повышенная вероятность пожаров также распространяется на центральную, восточную и южную части Тюменской области. Июль обещает быть спокойным, а вот в августе вероятность пожаров вновь возрастает в северной части региона, в сентябре — в южной и юго-восточной части.
Департамент лесного комплекса просит население не бросать в лесной зоне горящие спички, окурки, не оставлять пропитанные горючими веществами материалы, не разводить костры. Кроме того, населению запрещено выжигать траву на покосах и возле домов. Печальная статистика свидетельствует о том, что в девяти случаях из десяти причинами лесных пожаров является человеческий фактор.
Если вы обнаружили лесной пожар, звоните на прямую линию лесной охраны — 8-800-100-94-00 (единый бесплатный номер, работает круглосуточно) и сообщите о происшествии.
Прогноз ФБУ «Авиалесоохрана» основан на данных гидрометеорологической обстановки на март, долгосрочного прогноза температуры и осадков и результатах корреляционного анализа, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.