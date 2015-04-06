Тюменской области угрожают лесные пожары

Профилактическая работа в направлении пресечения пожаров уже начата. В области устанавливаются и обновляются информационные аншлаги в лесах, в рамках Международного дня леса проведены беседы со школьниками. В сельских поселениях проводятся сходы граждан, где лесники еще раз рассказывают населению о пожарной безопасности в лесах. В преддверии пожароопасного сезона запланированы и подворовые обходы с раздачей информационных листовок. Кроме того, запланировано информирование населения о правилах пожарной безопасности с помощью СМИ, баннеров, социальных акций.