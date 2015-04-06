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Тюменской области угрожают лесные пожары

6 апреля 2015, 14:03
Согласно прогнозу уже в мае юго-западную часть Тюменской области ожидает повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности. Учитывая, что в мае горожан ждут длинные выходные и сезон весенней охоты, влекущие за собой большое количество людей в лесах, вероятность возникновения пожаров вырастает в разы.

Профилактическая работа в направлении пресечения пожаров уже начата. В области устанавливаются и обновляются информационные аншлаги в лесах, в рамках Международного дня леса проведены беседы со школьниками. В сельских поселениях проводятся сходы граждан, где лесники еще раз рассказывают населению о пожарной безопасности в лесах. В преддверии пожароопасного сезона запланированы и подворовые обходы с раздачей информационных листовок. Кроме того, запланировано информирование населения о правилах пожарной безопасности с помощью СМИ, баннеров, социальных акций.

По долгосрочному прогнозу в июне повышенная вероятность пожаров также распространяется на центральную, восточную и южную части Тюменской области. Июль обещает быть спокойным, а вот в августе вероятность пожаров вновь возрастает в северной части региона, в сентябре — в южной и юго-восточной части.

Департамент лесного комплекса просит население не бросать в лесной зоне горящие спички, окурки, не оставлять пропитанные горючими веществами материалы, не разводить костры. Кроме того, населению запрещено выжигать траву на покосах и возле домов. Печальная статистика свидетельствует о том, что в девяти случаях из десяти причинами лесных пожаров является человеческий фактор.

Если вы обнаружили лесной пожар, звоните на прямую линию лесной охраны — 8-800-100-94-00 (единый бесплатный номер, работает круглосуточно) и сообщите о происшествии.

Прогноз ФБУ «Авиалесоохрана» основан на данных гидрометеорологической обстановки на март, долгосрочного прогноза температуры и осадков и результатах корреляционного анализа, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

#Новости#Департамент лесного комплекса#Лесные пожары#Женя#Общество
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