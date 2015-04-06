Тюмень украсят ко Дню Победы в 20-х числах апреля

«Праздник наступает загодя, когда в витринах магазинов появляются праздничные элементы. Это вселяет гордость и уважение к памяти павших, — добавила Елена Михайловна. — Хотелось бы обратить ваше внимание, что вся концепция разработана с учетом методики, утвержденной правительством РФ. Система оформления единообразна по всей стране. Изменять и привносить какие-либо элементы в официальный символ празднования Великой Победы — цвет неба, контуры голубя, шрифт текста, количество полос георгиевской ленты — нельзя. Прошу вас подготовиться к этому празднику достойно»!