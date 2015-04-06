Тюмень украсят ко Дню Победы в 20-х числах апреля

Директор департамента потребительского рынка администрации города Тюмени Елена Ерёмина рассказала, что уже начиная с марта специалисты департамента начали работу с объектами торговли города. Они рассказывают, какое праздничное оформление, какие элементы и в каких сочетаниях можно использовать для украшения фасадов и витрин. Элементы и варианты праздничного оформления размещены на официальном портале администрации города Тюмени в баннере «70 лет победы в Великой Отечественной войне».
«Праздник наступает загодя, когда в витринах магазинов появляются праздничные элементы. Это вселяет гордость и уважение к памяти павших, — добавила Елена Михайловна. — Хотелось бы обратить ваше внимание, что вся концепция разработана с учетом методики, утвержденной правительством РФ. Система оформления единообразна по всей стране. Изменять и привносить какие-либо элементы в официальный символ празднования Великой Победы — цвет неба, контуры голубя, шрифт текста, количество полос георгиевской ленты — нельзя. Прошу вас подготовиться к этому празднику достойно»!
Заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев обратил внимание, что украшать свои объекты необходимо пропорционально и эстетично. В свою очередь представители торговых центров поделились своими планами, рассказали, какие элементы и где будут использованы при украшении их объектов, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
Фото: http://www.kp.by