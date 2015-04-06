«Территория»: красивый фильм, спасибо президенту

В основу фильма, которых длится более 2,5 часов, лег одноименный роман советского писателя Олега Куваева. Это произведение уже было экранизировано в 1978 году, но тогда фильм Александра Сурина не снискал особой народной любви.
На протяжении 157 минут зритель окунается в атмосферу холода и суровой жизни геологов, брошенных на поиск драгоценного металла, на самый север необъятной Родины.
Автор новой экранизации «Территории» Александр Мельник, прилетевший в Тюмень презентовать свой фильм, не хочет проводить параллели между советским фильмом и своим детищем:
— Я не готов выносить суждение по поводу того фильма. Смотрел его всего один раз и достаточно давно. Деталей уже не помню.
Даже если зритель поверит, что все свободное время геологи-золотоискатели Заполярья изъясняются лишь на высоком литературном русском языке и только на философские темы, его все равно может ждать разочарование — как таковой динамики в этом фильме он не увидит.
Что же представляет собой «Территория», которую россияне смогут увидеть уже 16 апреля?
На протяжении 157 минут зритель окунается в атмосферу холода и суровой жизни геологов, брошенных на поиск драгоценного металла, на самый север необъятной Родины. Красивейшие пейзажи бескрайних снежных просторов чередуются с не менее бесконечными диалогами о призвании человека, смысле жизни и других, достаточно абстрактных материях.
Отсутствие экшна на экране должно заменить погружение в атмосферу, которую когда-то описал в своей книге Олег Куваев.
Даже самое поверхностное ознакомление с книгой писателя Куваева показывает, что эти далекие от реальности диалоги не выдумка тех людей, что адаптировали текст книги под сценарий фильма, а задумка писателя. Но то, что может приятно восприниматься на бумаге, выглядит как минимум странно на экране кино.
Даже если зритель поверит, что все свободное время геологи-золотоискатели Заполярья изъясняются лишь на высоком литературном русском языке и только на философские темы, его все равно может ждать разочарование — как таковой динамики в этом фильме он не увидит.
По словам актера Константина Балакирева, который также прибыл в Тюмень на встречу с первыми зрителями фильма, отсутствие экшна на экране должно заменить погружение в атмосферу, которую когда-то описал в своей книге Олег Куваев. Актер уверен, что фильм должен особо понравиться молодежи, которая, посмотрев его, почувствует гордость за своих дедов.
Впрочем, создается ощущение, что зритель, увидавший этот фильм должен в первую очередь гордиться президентом России и всем составом министров. Сразу после финальных кадров его ждет очень долгий перечень людей, которым создатели фильма выражают свою благодарность. Открывает этот список почета как раз Владимир Владимирович Путин, за которым следует министр Сергей Шойгу, Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и еще великое множество высоких чинов.
«Не имей сто рублей, а дружи с президентом!», — заявил режиссер «Территории» тюменским журналистам, после чего сразу же пояснил, что это шутка. Но, как известно, в каждой шутке есть лишь доля шутки.
Трудно поверить, что фильм, на создание которого ушло 4 года и неизвестная сумма денег, сможет «взорвать» кинопрокат — уж больно долго, нудно, хоть и очень красиво.