Осетинский ансамбль танца выступит на сцене филармонии

Государственный академический ансамбль танца «Алан» — один из высокопрофессиональных коллективов Республики и России, носитель общенациональной духовной культуры Осетии, был основан в 1938 году. Его организатором стал известный осетинский композитор Татаркан Кокойты. Первыми артистами нового коллектива были каменщики и шахтеры, трактористы и кукурузоводы — победители республиканского смотра художественной самодеятельности. Уже через несколько недель репетиций были показаны первые концерты «Алана» перед жителями Орджоникидзе и тружениками колхозов республики, а через год состоялись и первые гастроли ансамбля по городам и сёлам России и Украины.