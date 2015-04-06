Осетинский ансамбль танца выступит на сцене филармонии

Государственный академический ансамбль танца «Алан» — один из высокопрофессиональных коллективов Республики и России, носитель общенациональной духовной культуры Осетии, был основан в 1938 году. Его организатором стал известный осетинский композитор Татаркан Кокойты. Первыми артистами нового коллектива были каменщики и шахтеры, трактористы и кукурузоводы — победители республиканского смотра художественной самодеятельности. Уже через несколько недель репетиций были показаны первые концерты «Алана» перед жителями Орджоникидзе и тружениками колхозов республики, а через год состоялись и первые гастроли ансамбля по городам и сёлам России и Украины.
В течение 65 лет поколения артистов ансамбля продолжают и развивают лучшие традиции осетинской хореографии. Их мастерству аплодировали зрители 45 стран мира: Бельгии, Болгарии, Германии, Великобритании, Дании, Италии, Нидерландах, Швеции, Франции, Китая, Афганистана, Иордании, Ирака и других государств.
Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль танца «Алан» — обладатель золотой медали Международного фестиваля пяти континентов в г. Дижон (Франция), победитель Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, лауреат Республиканской премии имени К. Хетагурова, лауреат Премии в области искусств «Золотой Аполлон», награждён орденом Дружбы народов.
Художественный руководитель ансамбля «Алан» — народный артист Республики Северная Осетия Эльбрус Таймуразович Кубалов. Главный балетмейстер — заслуженный деятель искусств РФ — Касполат Касаев. Педагог-репетитор — заслуженная артистка Республики Северная Осетия — Жанна Кочисова. Всего в составе коллектива — 51 танцор, 12 музыкантов и 5 вокалистов. Хореографы и постановщики, солисты и рядовые члены труппы, музыканты оркестра и администраторы живут как единый организм, охваченный пламенной страстью, имя которой — танец.
Стоимость билетов: 600 — 1 600 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.