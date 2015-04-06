Нетрезвого водителя автобуса лишили прав

Своеобразный «пик» пришелся на воскресенье. Пятого апреля сотрудниками ГИБДД за управление в нетрезвом состоянии и отказ от прохождения медицинского освидетельствования от управления транспортом отстранены 63 водителя.
8 нарядов специализированного батальона ДТП ГИБДД провели проверку водителей на трезвость в селе Каскара и на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском районе. Около 7-ми часов утра инспекторы остановили автобус «КАВЗ», который должен был доставить на работу сотрудников одного из тюменских предприятий. От водителя исходил запах алкоголя. При проведении медицинского освидетельствования показания алкотестера составили 0,25 мг/л. В отношении водителя составлен административный материал.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование в отношении должностных лиц организации, которой принадлежит автобус: водитель при проверке предъявил путевой лист с отметкой о прохождении в 6 часов утра предрейсового медицинского осмотра, при этом пояснил, что спиртное употреблял еще накануне. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Фото: mngz.ru