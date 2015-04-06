Нетрезвого водителя автобуса лишили прав

8 нарядов специализированного батальона ДТП ГИБДД провели проверку водителей на трезвость в селе Каскара и на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском районе. Около 7-ми часов утра инспекторы остановили автобус «КАВЗ», который должен был доставить на работу сотрудников одного из тюменских предприятий. От водителя исходил запах алкоголя. При проведении медицинского освидетельствования показания алкотестера составили 0,25 мг/л. В отношении водителя составлен административный материал.