Московский стилист проведет бесплатный мастер-класс в Тюмени

Звездный стилист, известный телеведущий и светский персонаж Александр Рогов проведет в Тюмени 11 апреля бесплатный мастер-класс «Идеальный базовый гардероб-конструктор».
Такой подарок для своих покупателей приготовила торговая галерея «Вояж» в преддверии нового весенне-летнего сезона.
Александр Рогов — это:
— культовый фэшн-стилист и арт-директор, в разное время сотрудничавший с журналами Harper’s Bazaar, Hello ICONS, Gala, Esquire, Glamour, Jalouse, Афиша, Madame Figaro, MENU magazine;
— ведущий модных проектов на телеканалах ТНТ и MTV;
— концепт-мастер спецпроектовдля Audi, Dior, CHANEL, VivaVox, ST by SergueiTeplov, Disney + Vogue Russia;
— светский деятель и модный блогер;
— селебрити-стилист (в списке знаменитостей — Рената Литвинова, Тина Канделаки, Глюкоза, Федор Бондарчук, Ксения Собчак и многие другие).
На мастер-классе «Идеальный базовый гардероб-конструктор» Александр Рогов расскажет, как оставаться стильным, имея в гардеробе всего 4 вещи; успешно сочетать между собой вещи, цвета и стили; создать свой собственный образ и выделиться из толпы.
Стиль, который может предложить Александр Рогов — это реальные идеи на каждый день. Образы Александр будет создавать прямо на ваших глазах!
Вход на мастер-класс свободный, но для преданных покупателей «Вояжа» предусмотрен бонус, рассказали NashGorod.ru организаторы. Среди тюменцев, которые сделают в торговом центре покупки на сумму от 10 тысяч рублей, будет разыграно право занять на мастер-классе сидячие места.
Организаторы предполагают, что на мастер-класс могут прийти очень много людей, поэтому они организуют трансляцию происходящего на 2 этаже «Вояжа». Сам мастер-класс проходит на 3 этаже.
Мастер-класс состоится в торговой галерее «Вояж» (ул. Герцена, 94) 11 апреля, начало в 17 часов.