Московский стилист проведет бесплатный мастер-класс в Тюмени

Вход на мастер-класс свободный, но для преданных покупателей «Вояжа» предусмотрен бонус, рассказали NashGorod.ru организаторы. Среди тюменцев, которые сделают в торговом центре покупки на сумму от 10 тысяч рублей, будет разыграно право занять на мастер-классе сидячие места.